Comida Ancestral: filme gravado em terras indígenas do Acre ganha estreia

“É um filme que dá vontade de correr para comer”, é o que diz a diretora do filme “Comida Ancestral”, a carioca Nicole Algranti. Com co-direção do diretor indígena acreano Isaka Bari Huni Kuin, e de Môcha Noke Koi, o filme viaja entre 17 etnias de estados brasileiros diferentes para contar a história das comidas dos povos originários.

No Acre, as gravações aconteceram nas terras indígenas das etnias Yawanawás, Huni Kui e Nukini, da Serra do Divisor.

Essa ligação com os povos indígenas foi além e Nicole dividiu a direção do longa com dois amigos indígenas. “Isso é a generosidade artística da gente poder trabalhar juntos. No caso do Isaka [diretor acreano], nós gravamos juntos no povo Katukina, do rio Gregório e também na aldeia dele, na Comunidade Segredo do Artesão. Tê-lo junto dirigindo, foi muito enriquecedor”, disse Nicole ao ContilNet.

Ao mesmo tempo que apresenta as delícias e a história por detrás das comidas indígenas, o filme faz críticas em relação ao crescimento das comidas industrializadas do homem branco, que estão cada vez mais próximas das comunidades.

“Esses alimentos estão adoecendo a barriga dos indígenas. Isso não é de hoje e não só no Acre. É a utilização do sal refinado e açúcar branco em excesso. Nossos povos estão tendo todas as doenças do homem branco e ainda pior, porque são poucas gerações que passaram a usar esses alimentos. Isso dá uma mudança até no DNA do nascimento das próximas gerações. As pessoas que viviam muito viviam até a idades muito elevadas, hoje em dia estão morrendo muito cedo, tudo isso em fator da alimentação”, disse a diretora.

O filme foi feito com financiamento próprio, mas teve o apoio das prefeituras de Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul e Tarauacá. Além de ajuda do Governo do Estado do Acre e com incentivo do Fiup,o Festival Indígena União dos Povos.

Comida Ancestral estreia nesta sexta-feira (14), na Filmoteca Acreana, em Rio Branco, às 19hrs. O longa também será exibido em Cruzeiro do Sul, no Teatro dos Náuas, no dia 18 de abril.