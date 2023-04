Como é bom ser empregado do Estado para quem vive no Acre, diz colunista

Emprego, renda e muito trabalho

De pedreiro e encanador a arquiteto e geólogo, o governo do Estado do Acre está anunciando processo seletivo simplificado para contratação temporária de 475 trabalhadores para o Saneacre (Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre). São vagas provisórias para todos os municípios e para um universo profissional extremamente abrangente. O contrato é para dois anos, mas a demanda por água e esgotamento sanitário não deve terminar tão cedo, pois o Acre ainda deve estes serviços para grande parcela da população.

Retrospectiva de abril

Depois de um breve intervalo esta coluna está de volta nesta sexta-feira, 28, último dia útil de abril. Este mês empatamos com fevereiro como o mês mais curto, porém sem carnaval e com muita tristeza, um mês entristecido e alongado por calamidades e a tragédia da cantora Nayara Vilela.

O choro da Vila

Começamos o 1º de abril ainda sob os efeitos da cheia de março e a imprensa noticiava que 56 mil pessoas foram atingidas pela alagação. As águas atravessaram a Avenida Getúlio Vargas e avançaram por quase 1 km para desalojar a até então inexpugnável Vila Ivonete quase alcançando a Rocha Viana.

Por dentro da notícia

O jornalista Fábio Pontes bem descreveu a calamidade em seu blog quando as águas inundavam sua casa: “NASCIDO E CRIADO NA VILA IVONETE, BAIRRO DE CLASSE MÉDIA DA CAPITAL ACRIANA, NOS MEUS 36 ANOS DE VIDA EU NUNCA TINHA VISTO AS ÁGUAS DO IGARAPÉ SÃO FRANCISCO CHEGAREM PERTO’.

Desta vez as águas chegaram até os quadros de sua parede.

Efeito estufa

É bom fazer esta retrospectiva para que as autoridades do Acre não esqueçam e no próximo ano a tragédia seja evitada, que se localizem e removam as causas, não deixando a responsabilidade exclusivamente para o El Niño, para a La Niña ou para as mudanças climáticas.

Terraplanistas ainda vivem

Na Espanha, ontem, a temperatura chegou a 40 graus em plena primavera. Mas grande parte de sua população ainda não acredita no aquecimento global, assim como no Brasil muitos acreditam que a terra é plana.

Ao vivo e em cores

Todos podemos contribuir pra desafogar os igarapés de Rio Branco, mas o que fazer para prevenir as tragédias expostas nas redes sociais como a da cantora Nayara Vilela? Nunca dramas pessoais foram tão escancarados e consumidos pelo público. Desejamos paz para sua alma e justiça para amigos e familiares.

Já vai tarde

O fim de abril, portanto, chega como um alívio e um merecido feriadão com o fim de semana estendido até a próxima segunda-feira, 1º de maio. E com os servidores públicos bamburrados, a grana correndo solta no comércio acreano. São mais de R$377 milhões saindo dos bolsos de 52.424 servidores ativos e inativos. A máquina administrativa do Acre é a maior empregadora do Estado e pode ser considerada uma das maiores empresas do Brasil. Para dar uma ideia, o maior empregador brasileiro é o Itaú Unibanco com 99,6 mil funcionários.

CPI do Vasoduto

Mas nem toda esta grana do funcionalismo circula pelo Acre. Segundo o deputado José Luis Tchê, hoje secretário de Agricultura e Pecuária, 60% deste dinheiro são drenados para fora através dos empréstimos consignados. Em 2019, Tchê participou até de uma CPI para apurar este derrame. Que fim levou a CPI?

Pão, circo e reflexão

O Sindicato dos Urbanitários do Acre mantém firme sua tradicional programação de 1º de maio, com muita festa. Mas, segundo o presidente Marcelo Jucá, neste ano os trabalhadores vão comemorar e também refletir sobre o panorama do sindicalismo pós Michel Temer, Paulo Guedes e com o advento de Lula.

Que Maio venha mais leve e produtivo, com estiagem, mas também muitas obras, com sol, mas também muita friagem. Que o Zé do Branco se reerga e sua panelada sobreviva.

Descarte animalesco

Quase dois dias depois nenhuma nota de esclarecimento foi divulgada acerca do descarte de animais mortos em plena Avenida Valdomiro Lopes, a mais importante via pública dos arrabaldes de Rio Branco que vara da Conquista à Paz, culminando num dos mais importantes celeiros acadêmicos da nossa capital. Uma vergonha, um atentado contra a saúde humana e de outros animais e um crime. Desfazer-se de animais mortos em terrenos impróprios, e até mesmo nas ruas da cidade, é crime ambiental (Artigo 54 – Lei 9605/98).

Com a faca no pescoço

O reajuste de 20,32%, parcelado em quatro vezes, concedido pelo Governo e aprovado pela Aleac na última quarta-feira, 26, não satisfez algumas carreiras como a dos militares, procuradores, gestores e servidores da Saúde. Tudo indica que maio será o mês das mães, das noivas e das assembleias. Como é bom ser empregado do Estado para quem vive no Acre. Empregados de empresas privadas e aposentados pelo INSS receberam um quarto deste reajuste e não têm em quem por a faca no pescoço.