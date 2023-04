Como surgiu a crucificação, o mais ‘cruel e aterrorizante’ dos castigos

Isto é o que se sabe de onde e como surgiu.

Os assírios

No auge, o império assírio se estendia desde as costas do Golfo Pérsico até o que hoje é a Turquia e o Egito.

Assim escreveu a historiadora Eva Miller no artigo Crime and Testament: Enemy Direct Speech in Inscriptions of Esarhaddon and Ashurbanipal (Crime e testamento: discurso direto do inimigo nas inscrições de Assaradão e Assurbanípal) da revista especializada Journal of Ancient Near Eastern History.