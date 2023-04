Comprovado: Vídeo mostra truque infalível para melhorar o sinal do Wi-Fi

O sinal do wi-fi é um problema em muitas famílias ou até mesmo em casas com mais divisões de cômodos. No fim, ninguém se sente satisfeito com a velocidade, mas é possível provar que existe uma solução. Acompanhe a leitura e saiba como melhorar o sinal do Wi-Fi!

Gastar dinheiro em um plano maior? Não! Aqui você consegue melhorar o sinal do seu Wi-Fi sem ter que pagar mais por isso.

O truque para fazer isso funcionar já é conhecido por muitos, mas as pessoas ainda assim duvidavam da potencialidade da gambiarra do brasileiro. Para quem não tinha essa confiança, o vídeo do Canal “Max Dicas” deixa muito claro que isso realmente funciona.

O canal surgiu em 2016, com intuito de ajudar pessoas que não entendem muito o que diz respeito à tecnologia. Com isso, dicas e tutoriais de informática passam a ser úteis para quem realmente precisa.

O motivo de uma péssima internet

No vídeo, Max fala que uma das causas de um sinal com má qualidade é o roteador. As pessoas costumam comprar roteadores péssimos e, claro, isso influencia diretamente na propagação do sinal.

Além disso, é comum que sejam comprados roteadores chineses que não conseguem funcionar do mesmo jeito fora do seu país de origem. Esses equipamentos podem até ser mais baratos, mas não conseguem entregar o mesmo resultado no Brasil, o que não resulta em um bom custo-benefício.

No entanto, a maior parte do problema está realmente em uma localização não estratégica do roteador, bem como cômodos grandes e casas maiores. Nestes casos, é preciso de uma ajuda extra quando se trata de rotear a internet de maneira uniforme.

Vídeo comprova truque para melhorar o sinal

Sem mais delongas, assista o vídeo e realmente entenda como todo o processo funciona:

Para conseguir todo esse benefício não precisa de muito: basta um pedaço pequeno de papelão e papel alumínio. No final, é só testar a melhor posição ao lado do roteador de internet e pronto! Agora não precisa mais se estressar com operadores e com baixo sinal.