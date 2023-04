Concurso Banco do Brasil (BBTS): conheça os salários da área

Foi publicado o edital do concurso Banco do Brasil (BBTS), que oferta 138 vagas para cargos que exigem níveis médio e superior de formação.

As oportunidades são para Analista e Técnico de Perfil Atendimento e Perfil Interno, sendo segmentadas da seguinte forma:

Nível médio Técnico Perfil Atendimento: 75 vagas imediatas + CR Técnico Perfil Interno: 22 vagas imediatas + CR

Nível superior Analista Perfil Tecnológico: 35 vagas + CR Analista Perfil Interno: 6 vagas + CR



As inscrições estão abertas e devem ser realizadas até o dia 25 de abril de 2023, pelo site da banca FGV, mediante pagamento das taxas de:

Técnico: R$ 59,00

Analista: R$ 69,00

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetiva e discursiva (somente para Analista), previstas para o dia 25 de junho de 2023.

Qual salário do concurso Banco do Brasil (BBTS)?

Segundo consta no edital de abertura do concurso BBTS, as remunerações iniciais podem ultrapassar os R$ 4,3 mil, a depender do cargo, sendo:

Analista: R$ 4.369,45

Técnico: R$ 2.184,73

Os servidores ainda contam com diversos benefícios desde o acordo coletivo firmado em julho de 2018. Confira abaixo:

Auxílio-alimentação e/ou refeição no valor total mensal de R$ 807,25

Cesta Alimentação: R$ 267,97

13ª cesta refeição, no valor de R$ 807,25

Vale Cultura

Auxílio-creche, no valor máximo mensal de R$ 327,72 para cada filho com até 12 meses de vida

Auxílio escola, no valor máximo mensal de R$ 811,37 cada filho portador de deficiência

Plano de Saúde com participação no valor de 50% para o empregado e 50% para a Empresa

Plano de Previdência Complementar onde a Empresa efetua a contribuição correspondente a 100% da contribuição do empregado participante*

Vale-transporte

Auxílio Medicamento

Auxílio Funeral*

Auxílio Material Ótico

Auxílio Odontológico

Programa de Tutoria

Seguro de Vida

Licença Luto

Licença Maternidade Cidadã onde a licença maternidade passa de 120 para 180 dias

Licença Paternidade Cidadã onde a licença paternidade passa de 5 para 20 dias

