Concurso Banco do Brasil: locais de prova podem ser consultados

Atenção, concurseiros: os locais de provas para o atual concurso Banco do Brasil já estão liberados para serem consultados.

As informações foram disponibilizadas nesta segunda-feira, dia 17 de abril, no site da Fundação Cesgranrio, banca do certame.

- Publicidade-

Edital concurso Banco do Brasil

O edital do concurso Banco do Brasil foi publicado para ofertar 6 mil vagas destinadas para o cargo de Escriturário nas especialidades de Agente Comercial e Agente de Tecnologia.

Para concorrer, é exigido diploma de nível médio de formação e as oportunidades se dividem da seguinte forma:

Agente Comercial: 1.000 vagas imediatas e 2 mil oportunidades de cadastro reserva

Agente de Tecnologia: 1.000 vagas imediatas e 2 mil oportunidades de cadastro reserva

O aprovado fará jus ao salário inicial de R$ 3.622,23, além de diversos benefícios. Mas você sabia que somando os benefícios, o ganho real do aprovado pode chegar a R$ 9 mil? Confira aqui!

Como forma de avaliação, os candidatos serão submetidos à provas objetivas e redação previstas para serem aplicadas no dia 23 de abril.

Resumo