Concurso Banco do Brasil tem 47,6% de abstenções em dia de prova

Cerca de 680 mil candidatos faltaram às provas do concurso Banco do Brasil. Segundo levantamento realizado pela Fundação Cesgranrio, organizadora, as abstenções corresponderam a 47,6% dos inscritos.

O percentual foi informado à Folha Dirigida, pelo BB, na noite da última terça-feira, 26. De acordo com a instituição bancária, o quantitativo está “dentro da média observada em concursos em geral”.

- Publicidade-

Realizadas no último domingo, 23, as provas do concurso foram aplicados em todo país, com cerca de 1,5 milhão de candidatos convocados.

Sem incidentes ao longo de todo dia, os exames foram realizados no período das 13h30 às 18h30. Os gabaritos preliminares foram divulgados na última segunda, 24, com prazo para recursos até a última terça, 25.

Conforme cronograma do edital, a imagem do cartão-resposta será liberada no dia 2 de junho. Já os resultados das provas objetivas e das notas preliminares da redação serão divulgados no dia 5 de junho.

O resultado final do concurso está previsto para o dia 14 de julho. Após a homologação, a seleção ficará válida por um ano, prorrogável por igual período.

Candidatos falam sobre provas do concurso BB

As provas do concurso BB tiveram início às 13h30 do último domingo, 23. Essa foi a segunda maior seleção realizada pela instituição, sendo a maior para a área de Tecnologia já feita no país.

A redação teve mais de um tema. Os tópicos foram confirmados pela banca na segunda, 24, sendo eles:

O desafio do resgate da cidadania e dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil;

A internet atualmente é fonte de informação ou de desinformação?;

Como é possível garantir o acesso à cidadania a milhões de pessoas desbancarizadas?; e

A importância de um bom atendimento aos clientes nas instituições financeiras.

Já em relação às provas objetivas, muitos concorrentes reclamaram das questões de programação e Matemática Financeira, enquanto outros elogiaram o conteúdo do exame.

“A prova do Banco do Brasil foi para programadores que dominam todas as linguagens de programação kkkkk Não vi uma Questão falando sobre segurança da informação”, diz um candidato em sua rede social.

“Quem diria que uma prova pra vaga de TI no Banco do Brasil teria mais da metade das perguntas sobre programação”, diz outro concorrente.

“Amei a prova do Banco do Brasil, amei a redação, a área de Português tinha umas pegadinhas mas tava mt boa também, Inglês nem se fala tava dado. Matemática não vou nem comentar ☠️ de resto era questão de ter estudado mesmo ou de lógica, enfim, eu acho que não fui tão ruim”, comenta outra candidata.

“Matemática Financeira e Matemática: misericórdia. Conhecimentos Bancários achei de boas, mas também tinham algumas q tinha q ter estudado. A redação eu achei aparentemente ‘tranquila'”, comenta outra candidata nas redes.

“Matemática Financeira nessa prova do Banco do Brasil tava absurdamente difícil e olha que eu curso Finanças”, comentou outra concorrente

Veja como foram as provas do concurso Banco do Brasil

A prova objetiva do concurso Banco do Brasil foi composta por 70 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 45 de Conhecimentos Específicos.

As disciplinas variaram de acordo com o perfil profissional escolhido (agente comercial ou de tecnologia), sendo elas:

Agente comercial (escriturário tradicional)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Matemática Financeira (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos de Informática (15 questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Vendas e Negociação 15 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Agente de tecnologia (escriturário com foco em TI)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Probabilidade e Estatística (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Tecnologia da Informação (35 questões com valor de 1,5 ponto cada).

A redação foi, exclusivamente, de caráter eliminatório, no modelo de texto dissertativo-argumentativo.

Como ser aprovado no concurso Banco do Brasil?

Para ser aprovado na prova objetiva, o candidato precisa ter alcançado 50% ou mais do total de pontos, além de um aproveitamento igual ou superior a 50% nas partes de Conhecimentos Básicos e Específicos.

Além disso, o candidato não pode ter zerado nenhuma das disciplinas. Apenas será corrigida a redação dos aprovados, na objetiva, em uma posição que não ultrapasse o triplo do somatório do total de número de vagas e do número de cadastro de reserva.

A redação tem uma pontuação igual a 100, sendo necessário ter alcançado 70 pontos ou mais para ser aprovado.

Saiba tudo sobre a seleção do BB

Órgão : Banco do Brasil

: Banco do Brasil Cargos : escriturário

: escriturário Vagas : 6.525

: 6.525 Requisito : nível médio

: nível médio Remuneração : R$5.436,03

: R$5.436,03 Banca : Fundação Cesgranrio

: Fundação Cesgranrio Inscrições : de 23 de dezembro a 6 de março (prorrogadas)

: de 23 de dezembro a 6 de março (prorrogadas) Provas: 23 de abril

Concurso Banco do Brasil oferece mais de 6 mil vagas

Ao todo, o concurso Banco do Brasil conta com 6.525 vagas para o cargo de escriturário, de nível médio.

O total de oportunidades sofreu alterações, após o BB acrescentar 525 postos para Pessoas com Deficiência (PcDs).

“O total de vagas reservadas às pessoas com deficiência aumentou de 5% para 12,5%, o que significa que serão acrescidas 299 vagas e 226 para formação de cadastro de reserva para provimento de vagas exclusivamente para pessoas com deficiência”, informou a vice-presidente Corporativo do BB, Ana Cristina Garcia.

Com a mudança, o perfil profissional de agente comercial passou a contar com 3.300 vagas, enquanto o agente de tecnologia teve a oferta elevada para 3.225 postos.

O resultado final do concurso está previsto para o dia 14 de julho. Após a homologação, a seleção ficará válida por um ano, prorrogável por igual período.

Os aprovados serão contratados em regime celetista. Os salários iniciais serão de R$5.436,03, sendo R$3.622,23 de vencimento, R$1.014,42 de auxílio-alimentação/refeição e R$799,38 de cesta alimentação.

Além disso, o Banco do Brasil oferecerá benefícios como participação nos lucros (geralmente paga duas vezes ao ano), planos de saúde e odontológico; previdência privada com participação do banco, auxílio-creche/babá e auxílio ao filho com deficiência.

Ao longo da carreira, os profissionais ainda poderão se capacitar por meio da Universidade Corporativa Banco do Brasil (UniBB), que oferece bolsas de graduação, pós-graduação, idiomas e outras qualificações.