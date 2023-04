Concurso Banco do Brasil: veja orientações para provas de domingo

No próximo domingo, 23, acontecem as provas do concurso Banco do Brasil. Ao todo, cerca de 1,5 milhão de candidatos são esperados nos locais de realização dos exames, que estão distribuídos por 178 cidades de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal.

O cartão de confirmação da inscrição, com o local de prova, pode ser conferido pelo candidato no site da Fundação Cesgranrio , banca organizadora.

- Publicidade-

No domingo, 23, serão aplicadas as provas objetivas e a redação. Os candidatos terão até cinco horas para concluírem ambas as avaliações.

Pensando em deixar os concorrentes preparados, Folha Dirigida traz abaixo todas as orientações para a realização das provas. Confira!

Qual o horário de aplicação da prova do BB?

Todos os candidatos do concurso BB serão avaliados por meio de provas objetivas e redação no domingo, 23 de abril. As avaliações serão realizadas no período das 13h30 às 18h30.

Conforme a instituição, os portões dos locais de aplicação serão abertos às 12h e fechados às 13h.

Ainda de acordo com o edital, não será admitido no local de provas quem se apresentar após o horário estabelecido para o início das mesmas.

O que pode levar para as provas do concurso Banco do Brasil?

Para o dia da prova, não esqueça de levar a sua caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

Além disso, a banca pede que o candidato leve um documento oficial original de identidade com foto do(a) candidato(a).

► Serão aceitos como documento de identidade

Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos); cartão de identidade do trabalhador; passaporte brasileiro; certificado de reservista ou de dispensa de incorporação; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente modelo com foto aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997) e documentos digitais, com foto (e-Título, CNH digital e RG digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais.

► Não serão aceitos como documento de identidade

Cópias, ainda que autenticadas; certidões de nascimento; Cadastro de Pessoa Física (CPF); títulos eleitorais; carteiras de motorista (modelo sem foto); carteiras de estudante; carteiras funcionais sem valor de identidade; nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

*Caso o candidato esteja impossibilitado de exibir, no dia de realização das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 90 dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinatura e de impressão digital em formulário próprio.

O que não pode levar para as provas do concurso Banco do Brasil?

O candidato não poderá ter acesso ao local de prova caso porte e/ou use aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como: agendas, relógios de qualquer natureza, telefones celulares, “pagers“, microcomputadores portáteis e/ou similares.

No caso dos celulares e outros objetos pessoais de natureza eletrônica, será preciso desligar o aparelho e retirar sua bateria, além de colocar os dispositivos em um envelope, que será disponibilizado pela fiscalização.

Será vedado ainda o uso de óculos escuros ou de quaisquer acessórios de chapelaria tais como chapéu, boné, gorro ou protetores auriculares.

Também não será permitida a entrada de candidatos, no ambiente de provas, portando armas, à exceção dos casos previstos na Lei Federal nº 10.826/2003, e suas alterações.

Veja como serão as provas do concurso Banco do Brasil

A prova objetiva do concurso Banco do Brasil será composta por 70 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 45 de Conhecimentos Específicos.

As disciplinas irão variar de acordo com o perfil profissional escolhido (agente comercial ou de tecnologia), sendo elas:

Agente comercial (escriturário tradicional)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Matemática Financeira (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos de Informática (15 questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Vendas e Negociação 15 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Agente de tecnologia (escriturário com foco em TI)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Probabilidade e Estatística (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Tecnologia da Informação (35 questões com valor de 1,5 ponto cada).

A redação será, exclusivamente, de caráter eliminatório. O exame terá o modelo de texto dissertativo-argumentativo.

Como ser aprovado no concurso Banco do Brasil?

Para ser aprovado na prova objetiva, o candidato deverá obter 50% ou mais do total de pontos, além de um aproveitamento igual ou superior a 50% nas partes de Conhecimentos Básicos e Específicos.

Além disso, não será permitido zerar nenhuma das disciplinas. Apenas será corrigida a redação dos aprovados, na objetiva, em uma posição que não ultrapasse o triplo do somatório do total de número de vagas e do número de cadastro de reserva.

Por sua vez, a redação terá uma pontuação igual a 100, sendo necessário obter 70 pontos ou mais para ser aprovado.

Saiba tudo sobre a seleção do BB

Órgão : Banco do Brasil

: Banco do Brasil Cargos : escriturário

: escriturário Vagas : 6.525

: 6.525 Requisito : nível médio

: nível médio Remuneração : R$5.436,03

: R$5.436,03 Banca : Fundação Cesgranrio

: Fundação Cesgranrio Inscrições : de 23 de dezembro a 6 de março (prorrogadas)

: de 23 de dezembro a 6 de março (prorrogadas) Provas: 23 de abril

Concurso Banco do Brasil oferece mais de 6 mil vagas

Ao todo, o concurso Banco do Brasil conta com 6.525 vagas para o cargo de escriturário, de nível médio.

O total de oportunidades sofreu alterações, após o BB acrescentar 525 postos para Pessoas com Deficiência (PcDs).

“O total de vagas reservadas às pessoas com deficiência aumentou de 5% para 12,5%, o que significa que serão acrescidas 299 vagas e 226 para formação de cadastro de reserva para provimento de vagas exclusivamente para pessoas com deficiência”, informou a vice-presidente Corporativo do BB, Ana Cristina Garcia.

Com a mudança, o perfil profissional de agente comercial passou a contar com 3.300 vagas, enquanto o agente de tecnologia teve a oferta elevada para 3.225 postos.

O resultado final do concurso está previsto para o dia 14 de julho. Após a homologação, a seleção ficará válida por um ano, prorrogável por igual período.

Os aprovados serão contratados em regime celetista. Os salários iniciais serão de R$5.436,03, sendo R$3.622,23 de vencimento, R$1.014,42 de auxílio-alimentação/refeição e R$799,38 de cesta alimentação.

Além disso, o Banco do Brasil oferecerá benefícios como participação nos lucros (geralmente paga duas vezes ao ano), planos de saúde e odontológico; previdência privada com participação do banco, auxílio-creche/babá e auxílio ao filho com deficiência.

Ao longo da carreira, os profissionais ainda poderão se capacitar por meio da Universidade Corporativa Banco do Brasil (UniBB), que oferece bolsas de graduação, pós-graduação, idiomas e outras qualificações.