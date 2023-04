Concurso Correios: conheça os salários dos cargos

O novo concurso Correios é aguardado por interessados em conquistar uma vaga na empresa, visto que o último edital foi publicado há bastante tempo, em 2011.

Vale lembrar que, recentemente, em contato com o Direção Concursos, os Correios confirmaram que aguardam orientações do Ministério do Planejamento para tratar sobre o próximo edital e que o assunto está sendo tratado internamente. Veja detalhes aqui!

Salários do concurso Correios

Em consulta ao portal dos Correios, é possível verificar que os salários iniciais variam entre R$ 2.179,25, para cargos de Técnico (nível médio), e R$ 6.333,54, para cargos de Analista (nível superior). Os dados são de agosto de 2022.

Ao final da carreira, as remunerações podem atingir os valores de R$ 11.527,80 (nível médio) e de R$ 25.126,53 (nível superior).

Veja, abaixo, a evolução salarial conforme o funcionário avança na carreira:

Nível médio

Nível superior

Resumo concurso Correios