Concurso elege Miss Tarauacá 2023 no próximo final de semana; conheça candidatas

As cinco candidatas ao título de Miss Tarauacá 2023 já foram lançadas pela coordenação do concurso. A atual coroa municipal é da acadêmica de medicina, de 22 anos, e 1,80m Alessandra Souza.

A expectativa é conhecer a nova soberana da beleza tarauacaense. O evento faz parte da programação do aniversário da cidade que festeja 110 anos de emancipação política. O desfile acontecerá na Praça Alton Furtado. As candidatas se apresentarão nos dia 22 e 23, sendo que a grande decisão acontecerá dia 23 de abril.

- Publicidade-

As candidatas divulgadas passaram pela etapa de seleção. A lista com as cinco selecionadas foi divulgada nesta quarta-feira (19/03), pela Prefeitura Municipal de Tarauacá.

A partir de então as candidatas encaram uma intensa agenda de preparação para o grande dia. Entre os convidados para prestigiar o evento, a presença confirmada da coordenadora estadual do Miss Universo Acre, Meyre Manaus.

Conheça as candidatas:

Anne Gabrielly, 18 anos

Valéria Rocha, 19 anos

Karolaynne Machado, 19 anos