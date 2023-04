Concurso Funai: quais são os salários dos cargos? Confira

Um novo concurso Funai (Fundação Nacional do Índio) está previsto para ser realizado neste ano de 2023, de acordo com a presidenta da Funai, Joênia Wapichana.

A expectativa é que o certame ofereça 500 vagas e que a autorização para a realização da seleção seja divulgada a qualquer momento. Veja mais detalhes aqui!

- Publicidade-

Confira, a seguir, quais são os salários iniciais em cada carreira da autarquia e acelere sua preparação para esta excelente oportunidade!

Concurso Funai – Quais são os salários?

De acordo com dados do governo federal, atualmente, os salários dos servidores da autarquia são os seguintes:

Médico (40h): R$ 8.913,96

Médico (20h): R$ 6.135,87

Indigenista Especializado (nível superior): R$ 6.693,87

Agente em Indigenismo (nível médio): R$ 5.482,07

Auxiliar em Indigenismo: R$ 3.750,90.

Entretanto, acaba de ser sancionado pelo Presidente Lula o reajuste de 9% para todos os servidores do Poder Executivo Federal. Veja mais detalhes aqui!

Dessa forma, a partir de 1º de maio de 2023, os salários iniciais passam a ser os seguintes:

Médico (40h): R$ 9.716,22

Médico (20h): R$ 6.688,10

Indigenista Especializado (nível superior): R$ 7.296,32

Agente em Indigenismo (nível médio): R$ 5.975,45

Auxiliar em Indigenismo: R$ 4.088,48

Além disso, também foi reajustado o valor do auxílio alimentação, que anteriormente era de R$ 458,00 e agora possui valor de R$ 658,00.

Quer ficar por dentro de todas as novidades sobre editais de concurso público? O Direção Concursos preparou um grupo no Telegram com as principais notícias. Clique aqui e participe.

Resumo do concurso Funai