Concurso IBGE: ministra confirma novo edital para o órgão; veja!

O governo federal realizará em breve um novo edital de concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A informação foi repassada pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, em aula magna realizada no campus da Unifesp em Araraquara (SP).

A retomada de editais federais não beneficiará apenas o IBGE com um novo certame, mas também o Ipea, auditores e Receita Federal.

Cabe destacar que, recentemente, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, comentou que o governo federal realizará novas autorizações de concursos públicos até o final de 2023, priorizando, principalmente, órgãos que contam com alto deficit de servidores.

Conforme informado pelo Direção Concursos em abril de 2022, o IBGE solicitou novo edital de concurso público para o provimento de 2.503 vagas. As oportunidades se dividem entre os seguintes cargos:

Analistas de Planejamento, Gestão e Infraestrutura e Tecnologistas em Informações Geográficas e Estatísticas – 1004 vagas;

Pesquisadores em Informações Geográficas e Estatísticas – 11 vagas;

Técnicos em Informações Geográficas e Estatísticas – 1488 vagas;

No pedido por um novo edital, o órgão reforçou sobre o número de aposentadorias que poderiam impactar o quadro de servidores. De acordo com as projeções, 888 servidores devem se aposentar até o ano de 2026.

De acordo com o governo federal, o salário inicial do aprovado nos cargos citados acima será de:

Analistas de Planejamento, Gestão e Infraestrutura e Tecnologistas em Informações Geográficas e Estatísticas (nível superior) Inicial (sem retribuição por titulação): R$ 8.488,47 Inicial (com retribuição de titulação de aperfeiçoamento/especialização): R$ 8.923,7 Inicial (com retribuição de titulação de mestre): R$ 9.358,98 Inicial (com retribuição de titulação de doutor): R$ 10.409,74

Pesquisadores em Informações Geográficas e Estatísticas (nível superior) Inicial (sem retribuição por titulação): R$ 9.389,06 Inicial (com retribuição de titulação de aperfeiçoamento/especialização): R$ 9.885,69 Inicial (com retribuição de titulação de mestre): R$ 10.380,87 Inicial (com retribuição de titulação de doutor): R$ 11.658,60

Técnicos em Informações Geográficas e Estatísticas (nível médio) Inicial de R$ 3.677,27 (sem gratificação de qualificação)



Concurso IBGE – panorama dos últimos editais

O último concurso IBGE para o cargo de Técnico foi realizado em 2015. Organizado pela FGV, o certame foi destinado ao provimento de 460 vagas.

Na prova objetiva foram cobrados conhecimentos nas seguintes áreas:

Língua Portuguesa;

Geografia;

Matemática; e

Conhecimentos sobre o IBGE.

Já o último concurso IBGE para o cargo de Analista e Tecnologista foi realizado em 2016. Também organizado pela FGV, o certame foi destinado ao provimento de 140 vagas (90 para Analista e 50 para Tecnologista).

Na prova objetiva foram cobrados conhecimentos em diversas áreas, como Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Raciocínio Lógico, além de questões de conhecimentos específicos.

