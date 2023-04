Concurso ICMBio: órgão solicita novo edital para 887 vagas; veja

Em oficio encaminhado ao Ministério do Meio Ambiente, o presidente substituto do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Marcelo Marcelino de Oliveira, solicitou um novo edital de concurso ICMBio para o provimento de 887 vagas.

Conforme indicado no documento, as 887 vagas se dividem entre os seguintes cargos:

- Publicidade-

Analista Ambiental: 503 vagas; e

Analista Administrativo: 384 vagas.

O objetivo do ofício é promover o provimento das vagas indicadas acima em todos os estados do país, com expectativa de ingresso dos aprovados no concurso ICMBio no segundo semestre de 2024.

Cabe destacar que, além de solicitar o número de vagas indicado acima, Marcelo Marcelino de Oliveira ainda apresentou requerimento para a transformação de 589 cargos vagos de Técnico em 270 cargos de Analista. No ofício, o presidente substituto da autarquia reforça que a mudança não provocará aumento de despesas nos cofres públicos.

A expectativa pelo concurso do ICMBio é grande entre os concurseiros, principalmente após a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, confirmar em duas oportunidades que o governo federal autorizou a realização de um novo edital para a autarquia.

A tendência é que a autorização seja publicada em breve no Diário Oficial da União. O certame faz parte de um pacote de autorizações que o governo anunciará até o final de 2023. Saiba mais AQUI!

Além de um novo concurso ICMBio, Marina Silva também confirmou novos editais para o Ibama e Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Panorama do último concurso ICMBio

O último edital para a autarquia foi realizado em 2021. Organizado pelo Cebraspe, o certame foi destinado ao provimento de 171 vagas para os cargos de Técnico (nível médio) e Analista (nível superior).

O certame registrou, ao todo, 33.217 inscrições e, de acordo com a banca organizadora, as provas objetivas registraram o seguinte número de abstenções:

nível superior: 43,09%

nível médio: 47,89%

É importante reforçar que está em discussão um aumento de 9% para servidores do Executivo federal. Caso o reajuste seja aprovado, o salário inicial do aprovado será de:

Técnico: R$ 3.929,82; e

Analista: R$ 8.817,70

Além do reajuste de 9%, o governo federal ainda prevê o aumento de R$ 200,00 no valor do auxílio alimentação, passando de R$ 458,00 para R$ 658,00. Confira mais detalhes AQUI!

Resumo concurso ICMBio