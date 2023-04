Concurso INSS: gabarito do curso de formação sai nesta quarta

Os gabaritos preliminares da prova objetiva do curso de formação do concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) serão divulgados a partir das 19h desta quarta-feira (12/4) no portal da banca Cebraspe.

De acordo com o documento divulgado no Diário Oficial da União, os candidatos poderão interpor recurso contra os gabaritos oficiais preliminares entre 10h do dia 13/4 às 18h do dia 14/4. É importante reforçar que o Cebraspe também divulgada o padrão preliminar de resposta da prova discursiva.

As provas objetivas do curso de formação foram compostas por 120 questões do modelo CERTO ou ERRADO, enquanto que a prova discursiva versou sobre assunto abordado ao longo do curso de formação.

Para ser considerado aprovado, o candidato do concurso INSS deverá obter nota igual ou superior a 7 pontos! Quem ficar abaixo do mínimo exigido será reprovado e não terá classificação alguma no certame.

O edital do concurso INSS foi publicado em 2022. O certame oferta 3.373 vagas para o cargo de Técnico do Seguro Social (nível médio). O salário inicial do cargo será de R$ 5.905,79 (além de benefícios).

Concurso INSS – excedentes e novo edital previsto?

O Ministro da Previdência, Carlos Luppi, já manifestou a intenção pela convocação de excedentes do concurso INSS. Em fevereiro, durante reunião realizada na União Geral dos Trabalhadores (UGT), Lupi indicou que a autarquia já estaria preparando um parecer para solicitar ao governo federal a convocação de mais aprovados.

Cabe destacar que a expectativa também é pela realização de um novo edital de concurso INSS em breve. Conforme divulgado pelo Direção Concursos, o ministro já solicitou estudos para dar viabilidade ao futuro certame. Saiba mais AQUI!

Ainda não há mais detalhes sobre o possível quantitativo de vagas do novo edital, mas durante os trabalhos da equipe de transição do novo governo federal, a realização de um novo certame foi pauta e especulou-se sobre um concurso com mil vagas. Confira mais AQUI!

Resumo do concurso INSS