Concurso INSS: locais de prova do curso de formação disponíveis

O curso de formação do concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) está em andamento e a banca organizadora disponibilizou a consulta aos locais de prova desta etapa da seleção!

Os participantes do curso de formação poderão consultar, de forma individual, seus respectivos locais e horários de realização das provas objetivas e discursiva no site do Cebraspe, banca organizadora do certame. Para obter a informação, é necessário preencher o campo do o CPF cadastrado.

De acordo com o cronograma divulgado pela Associação Nacional dos Servidores Públicos, da Previdência e da Seguridade Social (Anasps), o curso de formação chega ao fim na próxima quinta-feira, 6 de abril, e as provas objetivas e discursiva serão aplicadas no domingo, 9 de abril.

É importante mencionar que o curso de formação é de caráter classificatório e eliminatório e corresponde a segunda etapa do certame.

Como serão as provas do curso de formação do concurso INSS?

A prova objetiva do curso de formação será composta por 120 questões de CERTO ou ERRADO, com valor total de 120 pontos.

Para cada marcação em concordância com o gabarito definitivo, o candidato ganhará 1 ponto. Caso a marcação esteja em desacordo com o gabarito definitivo, o candidato não pontuará.

Na prova objetiva, será considerado aprovado o candidato que obtiver rendimento mínimo de 48 pontos.

Já a prova discursiva, consistirá na produção de duas questões discursivas que deverão ser respondidas em até 15 linhas. O assunto versará sobre qualquer conteúdo abordado no curso de formação do concurso INSS.

A prova discursiva valerá 30 pontos e o candidato deverá obter, no mínimo, 12 pontos.

Critério de eliminação do curso de formação

Será eliminado do concurso o candidato que:

Deixar de efetuar a matrícula no curso de formação;

Solicitar cancelamento de matrícula ou desligamento do curso de formação ou dele se afastar por qualquer motivo;

Não obtiver frequência integral em todas as disciplinas, salvo o máximo de 25% de faltas justificadas dentro da legalidade prevista;

Obtiver nota final n curso de formação < 7,00 pontos (conforme edital de retificação nº 15)

nº 15) Não cumprir as atividades de avaliação do curso de formação;

Não satisfizer os demais requisitos legais, regulamentares e(ou) regimentais.

Novo concurso INSS?

Um novo edital de concurso público para o INSS é projetado para o ano de 2023, segundo informou a equipe de transição do governo Federal.

Em caso de realização, o certame pode ofertar novas mil vagas e tem como objetivo reduzir filas para atendimento nas agências e atualização dos sistemas atuais. Confira aqui!

É importante lembrar que para isso ser viabilizado, é necessário nomear todos os aprovados nas vagas imediatas e em cadastro de reserva, que totalizam 3.373 oportunidades, do atual concurso.

O chamamento deve ser realizado dentro do prazo de validade (um ano que pode ser prorrogado por mais um).

Dessa forma, é possível também que um novo concurso INSS para provimento de servidores aconteça no próximo ano, em 2024.

Resumo do concurso INSS