Concurso INSS: mais 250 vagas no atual certame? Entenda

O mais recente concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) está em andamento e pode ter o número de aprovados aumentado.

Isso porque a autarquia emitiu nota técnica solicitando autorização de aditivo em 25% das oportunidades inicialmente estabelecidas.

Se considerarmos que o edital foi publicado para provimento imediato de 1.000 vagas, é possível concluir que esse aumento seria em 250 novos aprovados.

Em sua justificativa apresentada na nota enviada ao Ministério da Previdência Social, o INSS argumenta que o número de vagas atual seria “insuficiente para recompor o quadro de servidores”.

Em tabela apresentada, é possível visualizar a projeção do impacto orçamentário destes desejados novos servidores. Confira:

O órgão reitera que, mesmo sendo atendida esta solicitação, a demanda de servidores ainda é alta e lembrou do pedido de autorização realizado em 2021, quando o pedido foi para preenchimento de 7.575 vagas. Veja aqui!

Vale lembrar que os aprovados já foram submetidos ao curso de formação e estão aguardando resultados. Caso haja a liberação do aditivo, esta etapa deveria ser realizada novamente para os novos ingressantes.

Conforme dito acima, a solicitação foi encaminhada para o Ministério da Previdência Social e, em caso de sinalização positiva, a proposta deverá ser levada para apreciação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Edital concurso INSS 2022

O concurso INSS teve edital publicado para preenchimento de mil vagas imediatas e outras 2.373 oportunidades para cadastro reserva.

O certame foi destinado para o cargo de Técnico do Seguro Social, que exige nível médio. As remunerações foram estipuladas no valor de R$ 5.905,79 e os salários são compostos da seguinte forma:

Vencimento básico: R$ 712,61;

Gratificação de Atividade Executiva (GAE): R$ 1.140,18;

Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS): R$ 3.595,00; e

Auxílio Alimentação: R$ 458,00.

Importante lembrar que está sendo avaliada a proposta de reajuste salarial para servidores do Executivo Federal. Com isso, o salário passaria de R$ 5.447,79 para R$ 5.872,72. Veja detalhes aqui!

As provas foram aplicadas em 27 de novembro de 2022 e a seleção foi organizada pela banca Cebraspe.

Resumo