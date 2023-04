Concurso INSS: mais de 23 mil cargos vagos em Técnico e Analista

Com o último concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ainda em andamento, a autarquia registra alto número de cargos vagos.

Segundo dados do próprio governo federal, são mais de 23 mil vacâncias entre os cargos de Técnico e Analista do Seguro Social.

- Publicidade-

Ao todo, são 23.433 cargos vagos, sendo o maior déficit encontrado para Técnico, com 20.995 servidores em falta. Já para Analista, o quantitativo é de 2.438

Em relação ao número de cargos ocupados na autarquia, o valor total de servidores chega a 18.992 pessoas, sendo 13.225 de Técnico e 4.136 de Analista.

Concurso INSS em 2023?

Com o quantitativo elevado de cargos vagos no INSS, atualmente, a dúvida que resta é a seguinte: um novo edital pode ser publicado em breve?

A resposta é sim! Inclusive, o certame é projetado para o ano de 2023, segundo informou a equipe de transição do governo Federal.

Em caso de realização, o certame pode ofertar novas mil vagas e tem como objetivo reduzir filas para atendimento nas agências e atualização dos sistemas atuais. Confira aqui!

É importante lembrar que para isso ser viabilizado, é necessário nomear todos os aprovados nas vagas imediatas e em cadastro de reserva, que totalizam 3.373 oportunidades do atual concurso.

O chamamento deve ser realizado dentro do prazo de validade (um ano que pode ser prorrogado por mais um).

Último concurso INSS 2022

O concurso INSS teve edital publicado para preenchimento de mil vagas imediatas e outras 2.373 oportunidades para cadastro reserva.

O certame foi destinado para o cargo de Técnico do Seguro Social, que exige nível médio. As remunerações foram estipuladas no valor de R$ 5.905,79 e os salários são compostos da seguinte forma:

Vencimento básico: R$ 712,61;

Gratificação de Atividade Executiva (GAE): R$ 1.140,18;

Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS): R$ 3.595,00; e

Auxílio Alimentação: R$ 458,00.

Importante lembrar que está sendo avaliada a proposta de reajuste salarial para servidores do Executivo Federal. Com isso, o salário passaria de R$ 5.447,79 para R$ 5.872,72. Veja detalhes aqui!

As provas foram aplicadas em 27 de novembro de 2022 e a seleção foi organizada pela banca Cebraspe.

Resumo