Concurso Marinha: sai edital para o Quadro Técnico; R$9 mil

Foi publicado o concurso Marinha para o Quadro Técnico de 2023. O edital traz a oferta padrão de 16 vagas para o ingresso no Corpo Auxiliar, cuja formação ocorrerá em 2024. As chances são para quem tem nível superior.

Neste concurso do Quadro Técnico, a Marinha destina-se a ocupação nas seguintes especialidades:

Arqueologia – 1 vaga;

Comunicação Social – 1 vaga;

Direito – 2 vagas;

Estatística – 1 vaga;

Informática/Especialidade Banco de Dados – 1 vaga;

Informática/Especialidade

Desenvolvimento de Sistemas – 1 vaga;

Informática/Especialidade Infraestrutura de TI – 1 vaga;

Informática/Especialidade Segurança da Informação – 1 vaga;

Meteorologia – 1 vaga;

Museologia – 1 vaga;

Oceanografia – 1 vaga;

Pedagogia – 1 vaga;

Psicologia – 1 vaga; e

Segurança do Tráfego Aquaviário – 2 vagas.

O que é preciso para concorrer?

As oportunidades do Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha são destinadas a candidatos que tenham o nível superior, sendo necessário habilitação na respectiva área que escolheu concorrer. O candidato pode ter concluído ou estar em fase conclusão do curso de bacharel ou licenciatura.

Além disso, também é preciso estar registrado no órgão fiscalizador da profissão, até a data da matrícula no curso. Essa condição não se aplica aos candidatos de Direito.

Outro requisito é ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2m, além de possuir menos de 35 anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2023.

O concurso da Marinha para o Quadro Técnico é destinado a candidatos de ambos os sexos.

Salário

Para ingressar na carreira de primeiro-tenente, o candidato passará por várias etapas até chegar ao curso de formação.

Durante o curso, ainda como guarda-marinha, a remuneração atribuída sera de R$9.070,60, composta por R$7.315,00 do soldo militar, R$1.389,85 do adicional militar e R$365,75 do adicional de compensação por disponibilidade militar.

Os alunos ainda contam com alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Concurso da Marinha Quadro Técnico inscreverá até junho

Quem estiver interessado no concurso da Marinha para o Quadro Técnico terá um bom tempo para se preparar. As inscrições, por exemplo, só começam no dia 29 de maio e vão até 11 de junho, pela internet.

Para participar, é necessário acessar o site da própria instituição . Feito isso, basta preencher o formulário que constará no portal. É preciso que todas as informações estejam corretas e atualizadas.

Para confirmar participação, o candidato deverá quitar o boleto referente à taxa de inscrição, que permanece no valor de R$140.

Quando e como serão as provas?

O concurso da Marinha para o Quadro Técnico permanece sendo composto por diversas etapas de seleção, que podem eliminar ou classificar o candidato. Todas elas são obrigatórias, sendo aplicadas em diferentes momentos.

No primeiro exame, o candidato passará pela prova objetiva, que é composta de 50 questões de Conhecimentos Profissionais e uma redação. Ambas têm caráter eliminatório e classificatório. Os concorrentes a especialidade de Direito será aplicada uma prova discursiva de Conhecimentos Profissionais.

Esta primeira etapa, composta pelas provas escritas, está agendada para o dia 30 de julho, em várias cidades em território nacional.

Próximas fases

A segunda etapa do concurso Marinha Quadro Técnico é conhecida por “eventos complementares” e é composta por:

Verificação de Dados Biográficos (VDB); Inspeção de Saúde (IS); Teste de Aptidão Física (TAF) – Natação e Corrida; Avaliação Psicológica (AP); Verificação de Documentos (VD); Prova de Títulos (PT); Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).

Na terceira e última parte, aplica-se o curso de formação de oficiais (CFO), somente para os aprovados em todas as fases anteriores. Ele contém o período de adaptação e também as aulas, de caráter eliminatório e classificatório.