Concurso para o Incra terá 742 vagas e salários de até R$ 7,8 mil

Um novo edital para concurso do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) sairá em breve. De acordo com o deputado federal João Daniel (PT), o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, confirmou a realização de novo certame, para provimento de 742 vagas.

O último concurso do Incra ocorreu em 2010, organizado pelo Instituto Cetro. À época, foram ofertadas 550 vagas. Ainda não há detalhes sobre os cargos contemplados no novo edital. Os salários iniciais chegam a R$ 7,8 mil. - Publicidade- Confira todas as informações no site Direção Concursos.