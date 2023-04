Concurso Petrobras 2023: confira as orientações para a prova

Mais de 115 mil pessoas estão convocadas para as provas do concurso Petrobras 2023, que ocorrem no domingo, 30 de abril. Os exames serão aplicados em todo país, nas 26 capitais e no Distrito Federal.

Os locais e os horários de aplicação dos exames devem ser consultados no site do Cebraspe , organizador.

- Publicidade-

Pensando em deixar os concorrentes preparados, Folha Dirigida traz abaixo todas as orientações para a realização das provas. Confira!

Qual o horário de aplicação das provas do concurso Petrobras?

Os candidatos do concurso Petrobras serão avaliados por meio de provas objetivas no domingo, 30 de abril. As avaliações serão realizadas nos período da tarde.

Conforme o edital, as provas terão início às 14h (horário oficial de Brasília/DF), devendo os candidatos se apresentarem, preferencialmente, uma hora antes.

De acordo com o edital, não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado para seu início.

O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no mínimo, uma hora após o início das mesmas.

Já o caderno de provas só poderá ser levado no decurso dos últimos 15 minutos anteriores ao horário determinado para o término dos exames.

O que pode levar para as provas da Petrobras?

Para o dia da prova, o candidato deverá levar uma caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.

Além disso, a banca pede que o candidato leve o comprovante de inscrição e o documento de identidade original.

► Serão aceitos como documentos de identidade

Carteiras expedidas pelos comandos militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares ou órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do trabalhador; carteiras nacionais de habilitação em papel (somente o modelo com foto); documentos digitais (e-Título, CNH digital, e RG digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais, desde que contenham foto e assinatura.

► Não serão aceitos como documento de identidade

Certidões de nascimento; CPF; títulos eleitorais; carteiras de estudante; carteiras funcionais sem valor de identidade; documentos ilegíveis, não identificáveis e(ou) danificados; cópia do documento de identidade, ainda que autenticada ou protocolo do documento de identidade; ou documentos digitais não citados acima e(ou) apresentados fora de seus aplicativos oficiais, ou sem foto e assinatura.

*Caso o candidato esteja impossibilitado de exibir, no dia de realização das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que comprove o registro do fato em órgão policial, expedido no máximo 90 dias antes do dia das provas, sendo o candidato submetido à identificação especial. O documento de registro da ocorrência será retido pela equipe de aplicação.

O que não levar no dia de provas do concurso Petrobras?

O candidato não poderá ter acesso ao local de prova caso porte e/ou use aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods, gravadores, pen drive, mp3 player, relógio de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico.

Assim como fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens, óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto ou borracha, acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro) e recipientes ou embalagens que não sejam fabricados com material transparente (garrafa de água, suco, refrigerante, biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas).

No caso dos celulares e outros objetos pessoais de natureza eletrônica, será preciso desligar o aparelho e retirar sua bateria, além de colocar os dispositivos em um envelope, que será disponibilizado pela fiscalização.

Também não será permitida a entrada de candidatos, no ambiente de provas, portando armas.

Resumo sobre a seleção

Órgão : Petrobras

: Petrobras Cargos : profissional petrobras de nível técnico júnior

: profissional petrobras de nível técnico júnior Vagas : 1.119

: 1.119 Requisitos : nível médio técnico

: nível médio técnico Remuneração : R$5.563,90

: R$5.563,90 Inscrições : de 15 de fevereiro a 17 de março

: de 15 de fevereiro a 17 de março Provas: 30 de abril

Saiba como ser aprovado no concurso Petrobras

No dia de provas, os candidatos terão quatro horas para responderem a 100 questões, sendo 40 de Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa e Matemática) e 60 Específicos.

Para garantir a aprovação, será preciso obter nota igual ou superior a oito em Conhecimentos Básicos, 18 na parte Específica e 30 no conjunto das provas.

Com a conclusão de todas as etapas, no dia 10 de julho, o resultado final do concurso será publicado.

Após essa data, a seleção será homologada e ficará válida por um ano, cabendo prorrogação por igual período.

Concurso Petrobras oferece 1.119 vagas

A Petrobras seleciona para o preenchimento de 1.119 vagas, sendo 373 imediatas e 746 para a formação de um cadastro de reserva.

Todas as oportunidades são destinadas ao nível médio técnico. Segundo a Petrobras, não é preciso comprovar experiência profissional.

Já as vagas são para atuação como profissional Petrobras de nível técnico júnior, em diversas áreas, sendo elas:

Enfermagem do Trabalho (cinco imediatas e dez no CR);

Inspeção de Equipamentos e Instalações (11 imediatas e 22 no CR);

Logística de Transportes – Controle (seis imediatas e 12 no CR);

Manutenção – Elétrica (41 imediatas e 82 no CR);

Manutenção – Instrumentação (55 imediatas e 110 no CR);

Manutenção – Mecânica (66 imediatas e 132 no CR);

Operação (114 imediatas e 228 no CR);

Projetos, Construção e Montagem – Elétrica (quatro imediatas e oito no CR);

Projetos, Construção e Montagem – Mecânica (cinco imediatas e dez no CR);

Segurança do Trabalho (36 imediatas e 72 no CR); e

Suprimento de Bens e Serviços – Administração (seis imediatas e 12 no CR).

Conforme o edital, o salário básico será de R$3.294,36, com garantia de remuneração mínima de R$5.563,90.

A Petrobras oferecerá ainda previdência complementar (opcional) e plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e auxílio farmácia), além de benefícios educacionais para dependentes.

Os aprovados serão alocados em qualquer estado em que a Petrobras atue, a critério da estatal. A contratação será feita conforme a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).