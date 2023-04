Concurso Polícia Federal: órgão propõe convocação de 201 excedentes

O Direção Concursos obteve acesso exclusivo ao documento de solicitação para a convocação de 201 excedentes do último concurso Polícia Federal.

De acordo com o pedido, as 201 vagas excedentes se dividem entre os seguintes cargos:

Delegado de Polícia Federal: 30 aprovados;

Agente de Polícia Federal: 90 aprovados;

Escrivão de Polícia: 81 aprovados.

Vale a pena destacar que no início de abril, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, já havia comentado sobre a convocação de excedentes no último concurso. De acordo com Andrei, a intenção do órgão é recompor o quadro de servidores, além de expandir unidades da Polícia Federal para outras localidades. Saiba mais AQUI!

É importante reforçar também que a validade do último edital foi prorrogada por mais seis meses (até 15 de setembro de 2023), possibilitando ao órgão a convocação de mais aprovados.

O último concurso Polícia Federal foi destinado ao provimento de 1.500 vagas para os seguintes cargos:

Delegado de Polícia Federal: 123 vagas;

Agente de Polícia Federal: 893 vagas;

Escrivão de Polícia Federal: 400 vagas; e

Papiloscopista: 84 vagas.

Além das 1.500 oportunidades ofertadas inicialmente no certame, o órgão já realizou a convocação de 625 excedentes. Caso o governo federal autorize a convocação de mais 201 excedentes, o número de ingressantes na força policial será de 2.326 aprovados.

O salário inicial do aprovado no concurso Polícia Federal será de (já com os 9% de reajuste aprovado pelo governo federal):

Delegado de Polícia Federal: R$ 25.825,08;

Agente, Escrivão e Papiloscopista: R$ 13.649,52.

Concurso Polícia Federal – reestruturação em pauta

Conforme divulgado pelo Direção Concursos, a Polícia Federal já encaminhou ao ministro da Justiça o projeto de reestruturação do órgão.

Caso o documento seja aprovado, as mudanças impactarão, principalmente, nos salários dos servidores. De acordo com a proposta, a remuneração poderá ser de:

Delegado e Perito: R$ 33.476,39;

Agente, Escrivão e Papiloscopista: R$ 23.433,47;

Cargos de nível superior da área administrativa: R$ 10.249,70;

Cargos de nível médio da área administrativa: R$ 7.016,67.

