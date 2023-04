Concurso público: aprovada lei que garante isenção de taxa para PcD

Atenção concurseiros do Amazonas: foi aprovada lei que garante isenção da taxa de participação em concurso público para pessoas com deficiência.

A proposta foi oficializada e assinada pelo presidente da Assembleia Legislativa do estado, deputado Roberto Cidade (União).

De acordo com a Lei nº 6.208, a isenção é destinada para cargos, empregos ou funções públicas no âmbito da administração pública direta ou indireta.

Para ter acesso, os candidatos deverão comprovar a condição no momento da inscrição, devendo a entidade que a realizar regulamentar, em edital, de forma clara e objetiva, o tratamento que será dado aos documentos comprobatórios.

Concurso público – oportunidades

Concurso TRE AM

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE AM) solicitou verba para realizar um novo concurso e deve fazer parte do edital unificado do TSE.

O último edital foi publicado em 2013 e contemplou 40 vagas para os cargos de analista e técnico judiciários em diversas áreas, sob organização da banca IBFC. Os salários atualizados ultrapassam os R$ 12 mil, além de outros benefícios.

Os inscritos para todos os cargos foram avaliados por prova objetiva. Além disso, os profissionais com nível superior enfrentaram a etapa de prova discursiva. Acesse o edital na íntegra.

Guarda Municipal de Manaus

Os concurseiros que aguardam oportunidades de concurso em Manaus podem comemorar: foram anunciados editais para a Guarda Municipal e Secretaria de Educação (Semed) em 2023!

A informação foi repassada pelo próprio prefeito de Manaus, David Almeida, durante a abertura dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal, no último dia 6 de fevereiro.

De acordo com David Almeida, a previsão é que os editais sejam publicados ainda no primeiro semestre de 2023, entretanto, não existe, até o momento, um cronograma estabelecido para as seleções.

Concurso público – Câmara de Manaus

Boa notícias para os concurseiros de Manaus: um novo concurso para a Câmara Municipal foi confirmado e deverá acontecer em 2024!

A confirmação foi feita pelo presidente da Casa, vereador Caio André, na ocasião da abertura dos trabalhos legislativos. Apesar disso, ainda foi foram divulgadas maiores informações a respeito do quantitativo de vagas ou os cargos a serem ofertados.