Concurso público: editais que podem sair até o final de abril

O mês de abril segue com inúmeras oportunidades de concurso público em todos os níveis de formação e com excelentes salários!

Pensando nisso, o Direção Concursos realizou um levantamento de editais com previsão de serem publicados ainda neste mês, para que você aproveite todas as chances de conquistar sua vaga no serviço público.

Confira, a seguir, os principais certames que podem ter seus editais de abertura publicados até o final de abril!

Concurso PMERJ

É iminente a publicação do edital do concurso PMERJ (Polícia Militar do Rio de Janeiro)!

A banca Ibade organizará o certame, previsto para ofertar 2 mil vagas na carreira de Soldado, sendo 1.800 destinadas para candidatos homens e as outras 200 para mulheres.

Para ingressar, é necessário possuir o nível médio de formação, além de idade entre 18 e 32 anos e altura de 1,65m (homens) e 1,60m (mulheres).

O salário inicial do aprovado será de até R$ 4 mil.

Concurso Serpro

O novo concurso Serpro (Serviço de Processamento de Dados) poderá ter seu edital publicado até a segunda quinzena do mês de abril!

O certame já conta com banca definida e terá as etapas organizadas pelo Cebraspe. A intenção é de que sejam ofertadas 600 vagas (além de cadastro reserva) para o cargo de Analista de Tecnologia.

Os salários iniciais podem chegar a R$ 7.848,46, a depender da carga horária, além de benefícios.

Para ingressar no cargo de Analista é necessário possuir o nível superior com formação específica nas áreas contemplada pelo edital.

Concurso ISS RJ

O concurso ISS RJ (Secretaria Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro) já está com a banca definida, sendo a Fundação Getúlio Vargas (FGV) a escolhida para organizar a seleção.

O certame ofertará vagas para os cargos de Fiscal de Rendas e Analista de Planejamento e Orçamento.

As remunerações para o cargo de Fiscal de Rendas podem chegar a R$ 23.876,91 e para o cargo de Analista de Planejamento e Orçamento, os salários iniciais são de R$ 11.905,51.

Concurso TCE SP

Também já conta com a banca organizadora definida o concurso TCE SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), sendo a FGV a responsável pela seleção.

Serão ofertadas vagas para o cargo de Agente da Fiscalização (nível superior) e Auxiliar da Fiscalização (nível médio), ambos para a área de Tecnologia de Informação.

A remuneração inicial de um Auxiliar de TI é de R$ 7.283,72, enquanto o salário de um Agente de Fiscalização TI é de R$ 15.986,81.

Concurso Planejamento Urbano DF

O concurso Planejamento Urbano DF ofertará 723 vagas e já conta com o Instituto Consulpam como banca organizadora. Dessa forma, o edital poderá ser publicado a qualquer momento!

As oportunidades serão distribuídas entre os seguintes cargos:

Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura (nível superior): 108 vagas imediatas e 252 vagas de CR;

Técnico de Planejamento Urbano e Infraestrutura (nível médio): 109 vagas imediatas e 254 vagas de CR.

O salários inicial do aprovado será de:

Técnico: R$ 4.485,00 (30h) //R$ 5.980,00 (40h); e

Analista: R$ 7.200,00 (30h) // R$ 9.600,00 (40h).

Concurso SES DF – Gestão

O novo concurso SES DF (Secretaria de Saúde do DF) para as carreiras de Gestão está iminente e será organizado pelo Instituto Consulpam.

A expectativa é que sejam ofertadas 4.002 oportunidades, distribuídas da seguinte forma:

Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde (nível superior): 300 vagas imediatas + 1.952 oportunidades de cadastro reserva; e

Técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde (nível médio): 50 vagas imediatas + 1.700 oportunidades de cadastro reserva.

O salário inicial do aprovado será de: