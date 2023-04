Concurso público: veja os melhores editais fora do radar em abril

Diversos editais de concurso público fora do radar dos concurseiros estão abertos e previstos neste mês de abril, ofertando inúmeras vagas, com excelentes remunerações!

Confira, nessa matéria, um levantamento realizado pelo Direção Concursos com os principais editais abertos e previstos que podem passar despercebido por grande parte dos estudantes e fique por dentro das oportunidades para conquistar seu cargo público em 2023!

Concurso Serpro

Já está publicado o edital do concurso SERPRO (Serviço de Processamento de Dados). O certame oferta 602 vagas imediatas, além de oportunidades para formação de cadastro reserva, para o cargo de Analista em Tecnologia.

Os interessados poderão se inscrever no portal da banca Cebraspe até o dia 2 de junho. Para homologar a candidatura é necessário efetuar pagamento de uma taxa no valor de R$ 100,00. As provas serão aplicadas no dia 23 de julho.

Confira mais detalhes do certame, clicando aqui!

Concurso SES DF – carreiras de Gestão

O concurso SES DF (Secretaria de Saúde do DF) para as carreiras de Gestão e Assistência Pública à Saúde poderá ser publicado a qualquer momento! Isso porque a banca organizadora já está definida, sendo o Instituto Consulpam o responsável pela seleção.

O certame ofertará 4.002 oportunidades, distribuídas da seguinte forma:

Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde: 300 vagas imediatas + 1.952 oportunidades de cadastro reserva; e

Técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde: 50 vagas imediatas + 1.700 oportunidades de cadastro reserva.

Para a carreira de Analista é necessário possuir nível superior em qualquer área, enquanto que a carreira de Técnico exige o nível médio de formação.

O salário inicial de um Técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde no concurso 2023 será de R$ 3.396,91. Já a remuneração do Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde para o concurso 2023 será de R$ 3.471,00.

Concurso Planejamento Urbano DF

A publicação do edital do concurso Planejamento Urbano DF também é iminente, já que foi divulgado o contrato com a banca organizadora, Instituto Consulpam.

O certame será destinado ao provimento de oportunidades para os seguintes cargos:

108 vagas imediatas + 252 Cadastro de Reserva para Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura

109 vagas imediatas + 254 Cadastro de Reserva para Técnico de Planejamento Urbano e Infraestrutura

O cargo de Técnico exige o nível médio de formação, enquanto que para a carreira de Analista é preciso possuir nível superior de formação na especialidade contemplada pelo edital.

O salário de um Técnico será de R$ 5.980,00. Já a remuneração de um Analista será de R$ 9.600,00.

Confira mais detalhes do contrato com a organizadora, clicando aqui!