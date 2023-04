Concurso Receita Federal: ministra confirma novo edital; veja

O governo federal realizará em breve um novo edital de concurso Receita Federal. A informação foi repassada pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, em aula magna realizada no campus da Unifesp em Araraquara (SP).

Cabe destacar que a retomada de novos editais federais beneficiará não só a Receita Federal, mas também outros órgãos como o IBGE, AFT e Ipea.

A confirmação dos novos editais vai ao encontro da fala da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, que na semana passada informou que o governo federal autorizará novas seleções para os órgãos que registram alto déficit de servidores. VEJA!

Apesar de confirmar a realização de um novo edital, ainda não há detalhes sobre um possível quantitativo de vagas do certame.

A solicitação para a realização de um novo concurso já era desejo antigo da Receita Federal. No final de 2022, o subsecretário de Gestão Corporativa do órgão, Juliano Brito da Justa Neves, confirmou que o órgão realizaria a solicitação de novo edital ainda no primeiro semestre de 2023.

O motivo para um novo pedido se deve ao alto número de vacâncias registradas pelo órgão, conforme explicou o subsecretário ao Direção Concursos (saiba mais AQUI!):

“Anualmente a Receita Federal realiza pedido para novos concursos, avaliando o déficit do quadro funcional e as saídas dos anos recentes. O quantitativo que será solicitado em 2023 ainda não está definido. Cumpre informar a solicitação de concurso passar por análise de outros órgãos do governo e que, vindo a ser aprovado o pedido, pode ser em quantitativos diferentes do que o inicialmente pleiteado“, informou.

Panorama do último concurso Receita Federal

Sob organização da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o último concurso Receita Federal ofertou 699 vagas para os seguintes cargos:

Auditor-Fiscal: 230 vagas; e

Analista-Tributário: 469 vagas.

Para ingressar nas carreiras de Auditor e Analista é necessário possuir o nível superior de formação. O salário inicial do aprovado será de R$ 11.684,39 para Analista e R$ 21.029,09 para carreira de Auditor. Além da remuneração, o servidor ainda faz jus aos seguintes benefícios:

R$ 101,56 referente ao Plano de Saúde (valor para cada dependente)

R$ 458,00 referente ao Auxílio Alimentação

R$ 351,00 referente ao Auxílio Pré-Escolar (valor por dependente, do nascimento até os 6 anos de idade)

Cabe destacar que as provas objetivas do concurso Receita Federal foram aplicadas no dia 19 de março para mais de 156 mil inscritos. Os resultados da prova objetiva deverão ser publicados em breve!

