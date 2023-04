Concurso Receita: FGV emite nota e descarta plágio em provas

A Fundaçãoi Getulio Vargas (FGV) se manifestou oficialmente a respeito das acusações de plágio em questões das provas do concurso da Receita Federal. A banca classifica a situação como uma ‘eventual semelhança’ e explica a situação.

A nota oficial foi publicada no último sábado, 1º, na página do concurso no portal da banca .

A FGV diz que as questões são de autoria de um professor contratado pela instituição qaue a semelhanças acontece por: coincidência doutrinária, de texto legislativo e de exemplos corriqueiros utilizados por professores que se dedicam à matéria aduaneira.

Segundo a banca, portanto, “não havendo que se falar em erro ou em plágio, até porque, inclusive,se trata de questões de autoria do mesmo professor.”

Sobre o andamento do concurso, a FGV conclui a nota dizendo que se encontra na fase de análise dos recursos contra o gabarito preliminar e que, em breve, o gabarito definitivo será publicado no site oficial.

Entenda o caso

Conforme noticiado por Folha Dirigida na última semana, foram detectadas algumas possíveis questões plagiadas e o caso estaria em apuração. Fontes da reportagem informaram que as questões teriam sido retiradas de um simulado aplicado pela faculdade Estácio de Sá.

A reportagem da Folha Dirigida entrou em contato com a Receita Federal, que respondeu que este caso já está com a banca organizadora:

“O Caso foi enviado para a FGV para apuração”, disse o órgão federal.

Inclusive, há um abaixo-assinado virtual que foi elaborado por candidatos e pede a apuração do caso. O documento menciona que as questões plagiadas são da disciplinas de Legislação Aduaneira para a carreira de auditor.

Lembrando que tanto as provas objetivas quanto as discursivas do concurso Receita Federal foram aplicadas no dia 19 de março – até então sem intercorrências. Os exames aconteceram em dois turnos para ambos os cargos, sendo:

Foram nove horas de provas, com 140 questões de múltipla escolha, valendo 1 (um) ponto cada, totalizando 140 pontos.

Edital do concurso Receita Federal oferece 699 vagas

O edital do concurso da Receita Federal foi publicado com uma oferta de 699 vagas, sendo 230 para auditor e 469 para analista. Todas as oportunidades pedem o nível superior de escolaridade.

As remunerações são um dos atrativos do concurso, podendo chegar a R$21 mil.

Analista-tributário: R$11.684,39 + R$458 de auxílio-alimentação, totalizando remuneração de R$12.142,39;

R$11.684,39 + R$458 de auxílio-alimentação, totalizando remuneração de R$12.142,39; Auditor-tributário: R$21.029,09 + R$458 de auxílio-alimentação, totalizando remuneração de R$21.487,09.

As oportunidades são efetivas e imediatas. O prazo de validade do concurso da Receita Federal será de 24 meses, ou seja, dois anos, que serão contados a partir da data da publicação da homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.