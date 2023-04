Concurso SEFAZ AC autorizado? Saiba detalhes aqui

O concurso Sefaz AC segue sendo bastante aguardado! Circula pela internet a informação de que o concurso público da Secretaria de Fazenda do Estado do Acre foi autorizado. Segundo informações, foram solicitadas:

48 vagas para Auditor da Receita Estadual

9 vagas para Contador

47 vagas para Especialista da Fazenda Estadual

60 vagas para Técnico da Fazenda Estadual

Contudo, em contato com a equipe Gran, a Sefaz AC informou que não existe previsão oficial de concurso para a Secretaria de Fazenda do Estado do Acre.

Resumo do Concurso Sefaz AC