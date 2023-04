Concurso Sefaz AC: edital é autorizado; veja detalhes

Novidades na área fiscal: um novo concurso Sefaz AC (Secretaria da Fazenda do estado do Acre) está com realização autorizada.

O documento de autorização foi publicado e descreve que o certame será para provimento de vagas para cargos do quadro de pessoal.

Entretanto, ainda não existem informações sobre o quantitativo de oportunidades que devem ser oferecidas e nem os cargos contemplados.

Confira abaixo o documento do autorização do novo concurso:

Qual a remuneração do concurso Sefaz AC?

Atualmente, os aprovados no concurso Sefaz AC fazem jus a salários iniciais estipulados em R$ 18.527,88, de acordo com a Lei nº 3.254.

Além disso, ainda são oferecidas as seguintes remunerações:

Adicional de titulação pago de maneira cumulativa para os portadores de mais de uma titulação no máximo 20%;

Gratificação de sexta parte – após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício público estadual. (art. 73. Lc 39);

Gratificação de gerência, quando ocupantes de determinados cargos;

Prêmio anual de valorização da atividade fazendária.

Último edital concurso Sefaz AC

O último edital do concurso Sefaz AC foi realizado no ano de 2009, para provimento de 20 vagas para o cargo de Auditor Fiscal.

Foram registrados 4.078 inscritos e os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas, analisando as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa

Matemática Financeira

Informática

História e Geografia do Acre

Economia

Finanças Públicas

Direito Administrativo

Direito Empresarial

Contabilidade Geral e de Custos

Direito Constitucional

Direito Tributário

Legislação Tributária

Processo Administrativo Tributário

Auditoria

