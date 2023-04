Concurso TSE Unificado: 25 TREs confirmados e nomeações em 2023

Novas informações sobre a realização do concurso TSE Unificado (Tribunal Superior Eleitoral mais Tribunais Regionais Eleitorais) foram obtidas no último dia 13 de abril durante reunião entre o diretor-geral do TSE, Rui Moreira, e representantes sindicais.

Na ocasião, foram discutidas pautas como a prorrogação do prazo para os requisitados, diárias, horas extras e o concurso para servidores.

A respeito do novo edital, o órgão confirmou que 25 Tribunais Regionais Eleitorais irão participar do concurso unificado.

A a secretária de Gestão de Pessoas do TSE, Thayanne Fonseca, informou que serão publicados dois editais, um contemplando os cargos de Técnico Judiciário e outro para Analista Judiciário. Os candidatos poderão realizar as provas em qualquer estado do país, entretanto, o TRE para o qual desejam concorrer deverá ser informado no ato da inscrição.

Além disso, De acordo com Tribunal Superior Eleitoral, a previsão é que os aprovados no certame sejam convocados ainda no ano de 2023, o que indica a proximidade de publicação do edital de abertura.

Vale lembrar que, recentemente, o diretor-geral do TSE, Rui Moreira, anunciou que o edital do concurso TSE Unificado está previsto para ser publicado em agosto de 2023, com as provas a se realizarem em setembro ou outubro. Clique aqui para saber mais!

Por fim, a secretária mencionou a possibilidade de exigência do nível superior de formação para o cargo de Técnico Judiciário, devido a nova Lei 14.456/2022.

Sobre isso, é importante lembrar que o requisito de escolaridade ainda segue sem definição, já aguarda votação no Supremo Tribunal Federal da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7.338/DF, que visa impedir a exigência do nível superior para os ocupantes do cargo de Técnico Judiciário. Saiba mais detalhes, clicando aqui!

Concurso TSE Unificado – TREs confirmados

Além do próprio Tribunal Superior Eleitoral, até o momento, a maioria dos Tribunais Regionais Eleitorais já confirmaram participação, confira a lista abaixo:

TRE Acre

TRE Alagoas

TRE Amapá

TRE Amazonas

TRE Bahia

TRE Ceará

TRE Distrito Federal

TRE Espírito Santo

TRE Goiás

TRE Maranhão

TRE Mato Grosso

TRE Mato Grosso do Sul

TRE Minas Gerais

TRE Paraíba

TRE Paraná

TRE Pernambuco

TRE Piauí

TRE Rio de Janeiro

TRE Rio Grande do Norte

TRE Rio Grande do Sul

TRE Rondônia

TRE Roraima

TRE Santa Catarina

TRE São Paulo

TRE Sergipe

TRE Tocantins

Salários do concurso TSE Unificado

Recentemente, os salários do Judiciário foram reajustados pela aprovação da Lei nº 14.523/2023.

Confira abaixo os novos valores, realizados de forma escalonada:

Técnico Judiciário

Fevereiro de 2024: R$ 9.773,58

Fevereiro de 2025: R$ 10.372,70

Analista Judiciário