Concurso TSE Unificado: veja nomeações dos últimos editais de TRE

Cresce a expectativa para realização de um próximo concurso TSE Unificado (Tribunal Superior Eleitoral mais Tribunais Regionais Eleitorais).

Concurso TSE Unificado – nomeações recentes de TREs

O Direção Concursos realizou um levantamento com as nomeações dos mais recentes concursos de Tribunais Regionais Eleitorais e do próprio TSE.

Conforme pode ser visualizado na tabela abaixo, somados, os certames ofertaram 345 vagas imediatas e mais oportunidades em cadastro reserva. Entretanto, o número total de nomeações chegou a 3.347 aprovados.

Um exemplo, é o Tribunal Superior Eleitoral, que realizou concurso com oferta apenas de cadastro reserva e nomeou 624 pessoas, sendo:

Técnico Judiciário / Área Administrativa – 349 nomeados

Analista / Áreas Administrativa e Judiciária – 275 nomeados

Confira a quantidade de nomeações de cada um dos tribunais:

Quais TREs vão participar do concurso TSE Unificado?

Estão confirmados para o concurso TSE Unificado os seguintes Tribunais Regionais Eleitorais:

TRE Acre

TRE Alagoas

TRE Amazonas

TRE Bahia

TRE Ceará

TRE Distrito Federal

TRE Espírito Santo

TRE Goiás

TRE Maranhão

TRE Mato Grosso

TRE Mato Grosso do Sul

TRE Minas Gerais

TRE Paraíba

TRE Paraná

TRE Pernambuco

TRE Piauí

TRE Rio de Janeiro

TRE Rio Grande do Norte

TRE Rio Grande do Sul

TRE Rondônia

TRE Roraima

TRE Santa Catarina

TRE São Paulo

TRE Sergipe

TRE Tocantins

Quais os salários do concurso TSE Unificado?

Após ser sancionada a Lei nº 14.523/2023, que reajustou os vencimentos básicos dos cargos de Técnico e Analista Judiciário, os salários passam a ser os seguintes:

Técnico Judiciário

Fevereiro de 2023: R$ 9.220,34

Fevereiro de 2024: R$ 9.773,58

Fevereiro de 2025: R$ 10.372,70

Analista Judiciário

Fevereiro de 2023: R$ 15.128,00

Fevereiro de 2024: R$ 16.035,69

Fevereiro de 2025: R$ 17.018,67

Resumo