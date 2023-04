Confira tudo o que estreia na Netflix em maio de 2023

A Netflix divulgou, nesta quarta-feira (26/4), as produções que entrarão em seu catálogo no mês de maio. O Metrópoles preparou uma lista com os lançamentos para te deixar por dentro de todos os filmes e séries que você não pode deixar de assistir assim que disponíveis no streaming.

O destaque vai para o filme A Mãe, disponível na Netflix a partir do dia 12 de maio, e estrelado por ninguém menos que Jeniffer Lopez. A história gira em torno de uma assassina treinada que abandona seu esconderijo para proteger a filha, que nunca conheceu, dos criminosos que a perseguem em busca de vingança.

Veja o trailer:

Confira a lista dos lançamentos da Netflix em maio de 2023:

Séries

O Famoso Alfaite – 2 de maio

Rainha Charlotte: Uma História Brigerton – 4 de maio

Mulligan – 12 de maio

Com Carinho, Kitty – 18 de maio

Silêncio – 19 de maio

Fubar – 25 de maio

Mar Branco – 26 de maio

Filmes

A Mãe – 12 de maio

A Mãe do Ano – 24 de maio

Tin e Tina – 26 de maio

Sangue e Ouro – 26 de maio

Realities

Vilarejo do Amor – 2 de maio

Casamento à Moda Judaica – 3 de maio

7ª temporada de Queer Eye – 12 de maio

6ª temporada de Sunset Milha de Ouro – 19 de maio

2ª temporada de Young, Famous & Africa – 19 de maio

O Ultimato: Queer Love — 24 de maio

Documentários e Especiais

Rainha Cléopatra – 10 de maio

Conor McGregor: Além do Octógono – 17 de maio

Vítima x Suspeita – 23 de maio

Crianças e Família

Família Larva – 4 de maio

2ª temporada de Guardiões da Floresta – 8 de maio

Mistérios Animais – 22 de maio

Destaques Coreanos

Black Knight – 12 de maio

DRA CHA. – 17 de maio

The Good Bad Mother – 20 de maio