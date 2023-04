Conheça as carreiras policiais e como é o concurso

*Agnaldo Bastos

Muitas oportunidades em concursos públicos podem ser encontradas na área policial. Isso porque são diversas áreas, departamentos e funções relacionadas às carreiras policiais.

Nas carreiras policiais, por exemplo, após as provas objetivas e discursivas, se passa pela etapa de avaliação da capacidade física – o conhecido TAF. Por isso, a preparação física deve fazer parte do seu cronograma.

Atualmente, existem as polícias federal, estadual, ferroviária, portuária e legislativa, que estão divididas nas seguintes áreas: Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; Polícia Ferroviária Federal; Polícia Legislativa Federal; Polícia Militar; Polícia Civil e Polícia Penal.

Abaixo, analiso os cargos que você pode concorrer dentre as carreiras policiais. Acompanhe!

Polícia Federal

Delegado: é responsável por conduzir investigações e, depois, operações como busca, apreensão e prisão. Também é encarregado de presidir inquéritos, colher depoimentos, planejar e supervisionar as ações, além de praticar atividades administrativas;

Escrivão: realiza o trabalho burocrático da delegacia, formalizado e documentado o inquérito policial. Ele tem uma função essencial na análise e no andamento dos procedimentos, registros e investigações;

Agente da Polícia Federal: executa investigações e operações policiais na prevenção e na repressão crimes, cumpre medidas de segurança, desempenha outras atividades de natureza policial e administrativa;

Perito criminal: é quem produz as provas técnicas a partir da análise de evidências obtidas no local do crime, instrumentos utilizados pelo agente, exames laboratoriais, entre outros; além disso, emite laudos periciais para embasar os inquéritos;

Papiloscopista: tem atribuições de coletar e analisar as provas, como impressões digitais, cadáveres, equipamentos eletrônicos, etc.; além disso, inclui as informações nos bancos de dados.

Polícia Civil

Na Polícia Civil, as carreiras são idênticas àquelas da PF, pois elas têm a característica de ser uma polícia investigativa e judiciária.A diferença é que a Polícia Civil trata de crimes punidos pela Justiça Estadual. Já a Polícia Federal analisa e investiga crimes punidos pela Justiça Federal ou Tribunais Superiores (STJ e STF).

Na Polícia Militar, é possível seguir carreiras como Soldado e Oficial de Polícia Militar. Eles atuam em graus hierárquicos diferentes para cumprir as funções de patrulhamento, armeiros, auxiliar as relações públicas, serviços gerais da PM, atividades de almoxarifado e atividades administrativas.

Dentre as atribuições do policial, está a execução de policiamento ostensivo e repressivo, diligências para o restabelecimento da ordem pública, exercer a fiscalização de trânsito nas rodovias estaduais e proceder à apuração de infrações penais de sua competência.

Polícia Rodoviária Federal

Na PRF, a maior parte dos cargos é de Policial Rodoviária Federal. Após ser aprovado no concurso, é possível progredir na carreira e, muitas vezes, ter um acréscimo na remuneração por acumular funções como: ser responsável pela coordenação administrativa e operacional; dirigir as atividades de corregedoria, inteligência e ensino interno;

realizar o intercâmbio com outras instituições e corporações policiais nacionais e internacionais; patrulhar, fiscalizar e policiar de modo ostensivo as estradas e rodovias federais; e prestar atendimento e socorro às vítimas de acidentes de trânsito.

Como é o concurso para as carreiras policiais?

Em geral, é exigido o conhecimento sobre teorias gerais, específicas e práticas. São concursos bastante concorridos e existem várias etapas, incluindo testes físicos.

Nas provas iniciais, as teorias estão relacionadas à história e ao Brasil, nas específicas podem ser cobradas matérias de Direito Constitucional, Administrativo, Penal, a legislação própria do cargo e outras.

A avaliação para delegado, por exemplo, existem provas discursivas para aferir o conhecimento em Direito, visto que é exigida a formação na área. São exigidos pareceres, peças técnicas, etc.

Por fim, uma etapa muito importante nas carreiras policiais é o teste de aptidão física (TAF). Além da preparação teórica, é essencial que você se prepare para os testes físicos, como corridas e flexões.

