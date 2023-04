Conheça o acreano Isaac Paiva, que desponta entre os favoritos ao Mister Brasil neste sábado; FOTOS

Morador do bairro da Vitória, em Rio Branco no Acre, Isaac Paiva encara 41 candidatos em busca do título de Mister Brasil CNB 2023, que este ano acontece em Rio Grande do Sul, na cidade do litoral de Tramandaí.

Gaúcho, o acreano de coração, chegou em Rio Branco com dois anos de idade. Dono de olhos castanhos e um sorriso arrebatador, formas invejáveis, os seus 90 quilos são bem distribuídos nos seus 1.88 de altura. Isaac revelou a Coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, que cuida muito bem de sua alimentação, faz bastante exercícios físicos, afinal, além de estudante de educação física e empresário, o acreano é amante do boxe.

A partir de agora Isaac Paiva é Acre e nos representará no Mister Brasil CBN 2023 que acontece neste sábado (08/4), com transmissão no canal do concurso no Youtube. Para quem desejar acompanhar a performance e torcer pelo acreano, vou deixar abaixo o link onde será transmitido o desfile às 18h no Acre.

De acordo com o seu coordenador Sidney Lins, o Mister Brasil CNB é o maior concurso de beleza masculina do país, e os candidatos passaram por cinco dias de confinamento, onde foram avaliados em diversas etapas. Sidney também explicou que Isaac vem sendo avaliado em uma série de quesitos assim que entrou na missão do concurso, entre elas ações sociais.

Segundo o coordenador, no confinamento o acreano e os outros candidatos passam por diversas provas, entre elas, popularidade, entrevista e a de maior valia: a ‘Beleza pelo Bem’, que é onde será apresentado por todos os projetos sociais desenvolvidos em suas respectivas cidades, com o intuito da tentativa de mudança de realidade de pessoas envolvidas diretas e indiretamente nesses projetos e causas sociais abraçadas por eles.

Sidney explicou que além de eleger o novo representante da beleza masculina para o Mister Brasil CNB, maior concurso de beleza do país, a etapa nacional também dá muitas oportunidades para descobertas e talentos em carreiras internacionais.

Em conversa com este colunista, o coordenador da etapa no Acre, Sidney Lins contou que para muitos jovens, o concurso é um momento de aparecer, aprender e quem sabe galgar um espaço no mercado das artes: modelos, cantores, apresentadores, ou simplesmente incluir-se na sociedade para ter um futuro de oportunidades profissionais.

O scautter acreano, Sidney Lins explicou que através da participação no concurso, muitas portas são abertas para os belos jovens, sejam no regresso às suas cidades, ou em novos projetos profissionais que ultrapassam a barreira de seus municípios.

E a coluna já tá aqui na torcida e desde já, deseja muito sucessooo ao nosso acreano!