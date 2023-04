Conselheiros e magistrados visitam Parque de Exposições ao lado de Bocalom

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, receberá, nesta terça-feira (4), no Parque de Exposições “Wildy Viana”, Segundo Distrito da Capital, o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), Ribamar Trindade, assim como o vice-presidente Valmir Ribeiro e a corregedora Dulcineia Benício, além dos demais conselheiros.

Do encontro, previsto para ocorrer a partir das 11 horas, deverá participar também o presidente da Acisa (Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre), empresário Marcelo Moura, além de magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC). Todos vão ao local conhecer a estrutura oferecida pela Prefeitura às famílias e pessoas atingidas pelas enchentes do rio Acre e de seus igarapés afluentes, fenômeno registrado em Rio Branco e em pelo menos mais seis municípios do Acre, desde o último dia 24 de março.

Só em Rio Branco, foram atingidas pelo menos 972 famílias, com cerca de quase 3 mil pessoas desabrigadas. Ainda segundo a Defesa Civil de Rio Branco, 1,3 mil famílias com 4,5 mil pessoas estão desalojadas por conta da enchente e foram levadas para casas de parentes ou amigos.

No Parque de Exposições estão 980 pessoas, totalizando 312 famílias. O número de bairros da zona urbana da Capital atingidos subiu para 40, além de 27 comunidades rurais atingidas, com 4,1 mil pessoas de mais de mil famílias.

Durante as visitas dos magistrados e demais autoridades, o prefeito Bocalom deverá fazer a primeira prestação de contas em relação ao atendimento A prefeitura destinou até agora R$ 20 milhões para socorrer os desabrigados. “Mas, se for preciso, a gente coloca mais. O Governo Federal e o Governo do Estado vão nos ajudar na recomposição de tudo isso, porque o estrago vai ser grande. O governo do estado tem sido um parceiro. O sofrimento é grande e assim a gente ameniza a situação”, disse Bocalom.

O prefeito também deverá divulgar números quanto aos atendimentos no parque de Exposições.