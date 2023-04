Conselho Federal de Medicina proíbe prescrição médica de anabolizantes

Decisão publicada no Diário Oficial da União (DOU) mostra que o Conselho Federal de Medicina (CFM) passou a proibir, desde o último dia 11 de abril, a prescrição médica de esteroides androgênicos e anabolizantes. De acordo com a publicação, a entidade máxima da medicina brasileira “vê com muita preocupação o crescimento exponencial do uso dessas substâncias, com a ocorrência, inclusive, de propaganda médica e de cursos sugerindo que essa prática poderia ser segura”.

“Infelizmente, pacientes com sobrepeso e obesidade também vinham recebendo essas prescrições, acreditando na ilusão de que isso poderia ajudá-los no emagrecimento e na conquista de mais saúde”, observa o médico Bruno Halpern, presidente da Associação Brasileira para o Estudo de Obsidade e Síndrome Metabólica (Abeso).

A entidade observa que a obesidade frequentemente pode ocasionar uma redução do nível de alguns hormônios, como a testosterona. “Quando é assim, embora a perda de peso e outras mudanças de estilo de vida sejam capazes melhorar esses índices, em alguns casos o uso de reposição pode ser recomendado — e essa resolução do CFM nada tem a ver com indicações clínicas quando há uma deficiência comprovada”, atesta.

Portanto, a partir de agora anabolizantes e esteroides androgênicos não poderão mais ser indicados com finalidade estética, de ganho de massa muscular ou de melhora no desempenho esportivo. Também passam a ser vetados cursos, eventos e publicidade que façam a apologia dos supostos benefícios dessas terapias, estimulando o seu uso.