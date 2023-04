Convocação do cadastro de reserva da Polícia Civil vira debate na Aleac; deputados pedem desfecho

A questão do Cadastro de Reserva dos aprovados no concurso da Polícia Civil segue sendo discutida no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Na sessão desta terça-feira (11), com vários aprovados presentes na galeria da casa, a líder do Governo, deputada Michele Mello (PDT), deu novos esclarecimentos sobre a questão.

“Acabei de falar com o secretário Alysson Bestene e perguntei a ele sobre as repostas que todos nós queremos saber. Amanhã (12), ele fará uma reunião com a Comissão dos aprovados, dos que fizeram o curso de formação, ele passará diretamente a eles o cronograma de convocação”, disse Michele.

O tema virou pauta em discursos de outros deputados. Edvaldo Magalhães disse que a nomeação dos aprovados é necessária para cumprir uma decisão do Governo Federal, que exige que as delegacias da Mulher funcionem 24 horas por dia.

Fagner Calegário disse que com os recentes casos de ameaças sobre ataques às escolas, a Polícia Civil precisa de efetivo para fazer as investigações necessárias e coibir os criminosos.

Uma data exata para a nomeação

O deputado Emerson Jarude (MDB) solicitou, por requerimento, que o governador Gladson Cameli informasse uma data exata para a nomeação dos aprovados no certame.

No mês passado, outro requerimento de Jarude pedindo uma data para nomeação foi derrubado na Aleac. Na época, o deputado Pedro Longo (PDT) informou que o requerimento não era necessário porque já havia uma data prevista para a nomeação: 10 de abril.

A data chegou, porém, não houve a publicação no Diário Oficial do Estado.

Mais uma vez Jarude apresentou um requerimento para que o Governo se posicione.

“O estado do Acre é um dos mais violentos do país e por isso a segurança pública deve ser priorizada. Temos mais de 150 pessoas aguardando serem nomeadas no concurso da Polícia Civil que poderiam estar ajudando na criminalidade, mas a resposta que o Governo deu à elas foi o descaso e o desrespeito, e por isso com muita tristeza pela falta de compromisso do Governo, mais uma vez apresento um requerimento para que o Governo, de forma oficial, dialoga o dia que esses 156 aprovados serão chamados”, destacou.

O requerimento foi aprovado por 15 votos.