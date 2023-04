Convocados em concurso da SEE não tomam posse e nomeações são tornadas sem efeito

O Governo do Acre, através de uma publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), tornou sem efeito as nomeações de 11 candidatos do concurso público para formação de cadastro de reserva da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

Os nomes foram divulgados considerando que os candidatos não tomaram posse ou não integralizaram os requisitos do ingresso após o resultado final do concurso público.

Confira os nomes:

Professor – P2 – Educação Física – Rio Branco – Urbana:

PAOLA TRISTÃO DE LIMA

IRABELLY MESQUITA MENDES PAMPLONA.

II – Professor – P2 – Língua inglesa – Rio Branco – Urbana:

MÁRCIA REGINA SILVA MOREIRA.

III – Professor – P2 – Língua portuguesa – Cruzeiro do Sul – Urbana:

MARIA ELISSANDRA SILVA DA COSTA.

IV – Professor – P2 – Língua portuguesa – Rio Branco – Urbana:

TATIANE SALES DE SOUZA

RAIKA FERREIRA MOREIRA

JANE CÉLIA BENTO DA CUNHA

DAIANE DA SILVA SOARES

GILVETE REIS DE JESUS PORTO

GEVANIA CHAVES SAMPAIO.

V – Professor – P2 – Química – Rio Branco – Urbana:

SOYMARA RIBAS MIRANDA DE LIMA.

see diario oficial do estado