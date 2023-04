Copa AABB de Handebol vai ser disputada na sexta e no sábado

Será disputada na sexta, 21, e no sábado, 22, na AABB a 1ª edição da Copa AABB de Handebol, no feminino e masculino. O torneio terá cinco equipes no feminino e oito no masculino.

“Vamos ter a fase de classificação na sexta e no sábado vão ser disputadas as semifinais e finais. A nossa intenção é movimentar a modalidade durante o feriado”, comentou a desportista Maria Rosaídes (Bolha).

Handfamília com duas equipes

O Handfamília jogará a Copa AABB com duas equipes e também é movimentar os garotos da base.

“A ideia da Copa AABB foi excelente. Teremos dois dias de boas disputas e por isso resolvi colocar o time juvenil”, comentou o técnico David Maia.

Equipes do feminino

Assermurb

ABC

Alpha

Handebol Master

NHC

Times do Masculino

Handfamília

Handfamília (juvenil)

LP

Tenebrosa

Ceres

Fúria

Recriança

Galvez

David Maia quer uma boa campanha do Handfamília na Copa/Ramon Aquim