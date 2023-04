Copa Libertadores 2023: Flamengo possui o elenco mais caro da competição; veja o ranking

A Libertadores 2023 se inicia nesta semana com 32 times na disputa. A maior competição de clubes da América do Sul, tem sido liderada por clubes brasileiros, que além de terem vencido as últimas quatro últimas edições, configuram entre as equipes de maior potencial econômico.

O site Transfermarket, especializado em cobertura do mercado da bola, divulgou o ranking dos clubes mais valiosos dessa edição da Libertadores. Entre os dez primeiros, sete brasileiros aparecem na lista, configurando o poderio das equipes nacionais no continente. - Publicidade- Em primeiro lugar aparece o Flamengo, atual campeão da competição, avaliado em 161,7 milhões de euros (cerca de R$ 900 milhões). A equipe, que manteve a base do time da última temporada, assumiu a liderança esse ano, que então era do Palmeiras em 2022. Em segundo lugar aparece justamente a equipe paulista, avaliada em 133,6 milhões de euros (cerca de R$ 736 milhões). Um dos responsáveis para esse valor, é a jovem promessa Endrick, que foi vendido para o Real Madrid por cerca de R$ 300 milhões. Aparecem na lista também, Corinthians, Athletico-PR, Fluminense e Internacional, equipes com missão de manter a hegemonia brasileira na Libertadores. Veja o ranking completo: 1 – Flamengo (BRA): 161,7 milhões de euros (R$ 900 milhões) 2 – Palmeiras (BRA): 133,6 milhões de euros (R$ 736 milhões) 3 – Atlético-MG (BRA): 117,3 milhões de euros (R$ 646 milhões) 4 – River Plate (ARG): 97,7 milhões de euros (R$ 539 milhões) 5 – Corinthians (BRA): 89,5 milhões de euros (R$ 493 milhões) 6 – Boca Juniors (ARG): 85,2 milhões de euros (R$ 469 milhões) 7 – Athletico-PR (BRA): 76,3 milhões de euros (R$ 420 milhões) 8 – Fluminense (BRA): 56,7 milhões de euros (R$ 312 milhões) 9 – Internacional (BRA): 55,6 milhões de euros (R$ 306 milhões) 10 – Racing (ARG): 42,9 milhões de euros (R$ 231 milhões) Quando começa a Libertadores? A primeira fase da Copa Libertadores será entre os dias 4 e 6 de abril. A última rodada será de 27 a 29 de junho 1ª rodada: 4 a 6 de abril

2ª rodada: 18 a 20 de abril

3ª rodada: 2 a 4 de maio

4ª rodada: 23 a 25 de maio

5ª rodada : 6 a 8 de junho

: 6 a 8 de junho 6ª rodada: 27 a 29 de junho