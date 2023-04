Copinha Arasuper de Futsal com semifinalistas do Sub-12 definidos

Flamenguinho, Rei Artur, Furacão do Norte e Flamengo são as equipes semifinalistas da Copinha Arasuper de Futsal na categoria do Sub-12.

As partidas da fase de quartas de final foram disputadas na manhã deste domingo, 09, no ginásio da AABB.

- Publicidade-

No primeiro confronto, o Flamenguinho goleou os Amigos Solidários por 11 a 0. Os outros resultados foram os seguintes: Rei Artur 3 x 0 AME; Furacão do Norte 2 x 1 B2 Esportes e Flamengo 2 x 1 Furacão do Norte.

Semifinais no dia 16

O coordenador da Copinha Arasuper, Auzemir Martins, confirmou para domingo, 16, a partir das 8 horas, na AABB, as semifinais do Sub-10, Sub-12 e Sub-14.

“Vamos promover as semifinais de todas as categorias na mesma data. Faremos desta maneira também nas finais. Vamos ter uma excelente fase final da competição”, avaliou Auzemir Martins.

Flamengo e Furacão do Norte realizaram um duelo muito equilibrado/Foto Manoel Façanha