Copinha Arasuper terá disputa das quartas, no domingo, na AABB

A fase de quartas de final do Sub-12 da Copinha Arasuper de Futsal será disputada no domingo, 9, a partir das 8 horas, no ginásio da AABB.

“Estamos enfrentando esse problema da cheia do rio Acre e por isso as partidas serão no domingo. A AABB, mais uma vez, foi parceira da competição com a liberação do ginásio”, disse o coordenador da Copinha, Auzemir Martins.

Tempo normal e pênaltis

Segundo Auzemir Martins, se as partidas terminarem empatadas no tempo normal os classificados para as semifinais serão definidos nas cobranças de penalidades.

“Teremos um tempo maior de jogo nas quartas e os confrontos devem ser equilibrados”, avaliou o coordenador.

Confrontos das quartas

Flamenguinho x Amigos Solidários

Rei Artur x AME

Furacão do Norte x B2 Esportes

Flamengo x Furacão do Norte