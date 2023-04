Corinthians x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Mesmo com o resultado a favor, o técnico Marcelo Cabo não deixou de pensar no confronto de volta nas últimas semanas e poupou jogadores nas partidas do estadual. Com isso, o time azulino chega bem fisicamente para o duelo decisivo. Cabo pode iniciar a partida no 4-4-2, adicionando Paulinho Curuá como um terceiro volante e povoar o meio de campo.

Provável escalação: Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra e Leonan; Anderson Uchôa, Richard Franco, Paulinho Curuá e Pablo Roberto; Pedro Vitor e Muriqui.

Desfalques: Soares (lesionado)

Arbitragem: