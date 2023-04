Corpo da cantora Nayara Vilela será sepultado em Rio Branco

O corpo da cantora Nayara Vilela, encontrada morta na residência em que morava com o marido em Rio Branco, na última segunda-feira (24), será sepultado no Acre. A decisão da família se deu pela burocracia do traslado do corpo para São Paulo, onde a artista seria enterrada.

Segundo informações da família para o ContilNet, o corpo de Nayara sai de Sena Madureira, município do interior do Acre, onde está sendo velado, às 14h. Ao chegar em Rio Branco, o corpo será velado durante a noite na Capela Morada da Paz, na capital.

O corpo da cantora está sendo velado na Capela Esperança, na rua Maranhão, em Sena Madureira, onde parte da família da artista reside.

O enterro deve acontecer na próxima quinta-feira (27), pela manhã, no Cemitério Morada da Paz, em Rio Branco.