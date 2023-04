Corpo de jovem acreano assassinado no ES chega ao Acre nesta terça-feira

O corpo do jovem Marcos Vinicius, de 24 anos, que deixou o Acre em busca de melhores oportunidades no Espírito Santos e que foi morto nos arredores de casa na noite do último sábado (15), deve chegar ao Acre na noite desta terça-feira (18).

SAIBA MAIS: Jovem que saiu do Acre para tentar a vida no ES é assassinado; família pede ajuda

- Publicidade-

Segundo informações da família, repassadas ao ContilNet, o corpo tem previsão de chegar às 22h45 no Aeroporto de Rio Branco. De lá, deverá seguir para a funerária para realizar os procedimentos necessários.

Após isso, o corpo do jovem será velado na Escola Glória Perez, no bairro Xavier Maia. O sepultamento está previsto para acontecer às 13h da quarta-feira (19), no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro Tancredo Neves.