Corpo de menina trocada pela mãe por droga é velado na fronteira

O corpo da menina de 3 anos, estuprada e assassinada depois de ser trocada por droga pela mãe em uma “boca de fumo”, está sendo velado nesta segunda-feira (24) em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia separada por uma rua de Ponta Porã (MS).

Após autópsia feita na capital Asunción, o corpo da criança chegou durante a madrugada e está sendo velado na capela San Antonio de Pádua. A mãe da menina, de 42 anos, está presa acusada de trocar a filha por 30 doses de crack e 100 mil guaranis (em torno de 75 reais).

- Publicidade-

Neste domingo, o médico forense Pablo Lemir afirmou que a criança tinha sinais de abuso sexual, mas disse que a causa da morte ainda não está clara e preferiu aguardar o resultado dos exames. A suspeita é que a menina tenha sido asfixiada.

Além da mãe da criança, um adolescente de 17 anos está preso como principal suspeito do estupro e da morte. O corpo foi encontrado por volta de meio-dia de sábado (22) sobre a cama de uma casa abandonada, no assentamento Romero Cué, em Pedro Juan Caballero.

Ainda ontem, o Ministério Público do Paraguai denunciou formalmente o adolescente por homicídio doloso e a mãe da criança como cúmplice do crime e também por co-autoria na ocultação do cadáver. Um casal, apontado como dono da “boca” onde a criança foi deixada, também está detido.

Outras duas pessoas estão sendo procuradas pela polícia. Uma delas seria homem de 30 anos, que convivia com a irmã da menina morta – uma criança de 12 anos de idade. O outro procurado teria sido visto na cena do crime junto com o adolescente.