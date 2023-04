URGENTE: Corpo é encontrado boiando em igarapé de Rio Branco

O corpo de Francisco nascimento Moreira, de 30 anos, foi encontrado boiando às margens do Igarapé Osvaldinho, na manhã desta quarta-feira (5), no km 8 do Ramal do Plácido de Castro, na região do Amapá, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, populares sentiram falta de Francisco e começaram a procurá-lo por todos os lugares da colônia e acabaram encontrando o corpo do homem boiando às margens do Igarapé Osvaldinho. A suspeita é que o homem foi vítima de afogamento nas águas do igarapé.

- Publicidade-

Policiais Miliares do 1° Batalhão foram acionados e estiveram no local e constataram a veracidade da informação. A área foi isolada para os trabalhos do perito em criminalística.

Após o trabalho da perícia, os agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo da vítima e foi encaminhado a sede para serem feitos os exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.