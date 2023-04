Craque Doka Madureira anuncia abertura de escolinha de futebol em Sena

O jogador de maior sucesso no futebol de Sena, Doka Madureira, anunciou uma nova fase em sua história com o esporte. Trata-se da criação de uma escolinha de futebol que vai oportunizar vagas para jovens de várias idades. As inscrições começarão nesta quarta-feira, para crianças de 8 a 12 anos e adolescentes de 13 a 17 anos.

Em conversa com a reportagem do Radar 104, o craque com passagem pelo futebol nacional e internacional revelou que a ideia surgiu após ser procurado recentemente por um amigo para enviar três jogadores de Sena Madureira para um clube fora do estado. “Sem opção de escolher nomes aqui de Sena, tive que indicar jogadores de Rio Branco. Com a criação da minha escolinha, na próxima vez terei opção de escolher alguém da minha cidade”, disse.

As aulas de futebol serão ministradas no campo da AABB, que já começou a ser reformado. Segundo o presidente da escolinha, o time de treinadores já está selecionado e o material específico também está sendo providenciado.

A expectativa é que a escolinha Doka Madureira seja bem procurada. As inscrições começarão nesta quarta-feira, dia 05, na casa do Doka próximo à fundação Amigos da Amazônia, no bairro do Bosque. Na próxima segunda-feira, Doka estará no programa Radar 104 explicando detalhes do projeto.