Criança morre afogada após barco naufragar no interior do Acre

Uma embarcação com cinco pessoas naufragou no remanso Boa Viagem, em Porto Walter, na segunda-feira (17). No acidente, uma criança de quatro anos morreu afogada.

De acordo com informações, no barco estavam um casal e três crianças, quando colidiu contra uma palheira e naufragou. A criança enrolou em cipós ao cair na água e se afogou.

Uma pessoa que estava passando em uma canoa e, prontamente, avisou aos moradores da comunidade para ajudarem nas buscas à criança.

Após cerca de uma hora de buscas, o corpo da criança foi encontrado pelos próprios moradores, com um cipó enrolado em seu pescoço e já sem vida.

Segundo informações, a polícia e o corpo de bombeiros não foram acionados.