Crianças caem na lama ao tentar ir para a escola em Sena; moradores denunciam situação

Os moradores dos bairros Rosa Gonçalves, Cristo Libertador e São Felipe que têm filhos estudando nas escolas Vicente Balbino e Raimundo Hermínio de Melo, estão pedindo socorro à Prefeitura de Sena Madureira.

Há vários meses, um trecho da Rua Hermano Alves, que fica atrás do antigo comercial Santa Rosa, vem apresentando problemas.

De acordo com a professora Jaira Farias, as dificuldades são grandes e afetam, principalmente, os alunos. A escola Vicente Balbino é de educação infantil e todos os dias as crianças precisam passar pelo local.

“As nossas criancinhas passam por essa rua. Quando chove, as crianças ficam caindo na lama. Chega verão, passa verão e a gente não ver mudança na rua. Pedimos que as autoridades se sensibilizem e façam um trabalho nessa rua”, comentou.

De acordo com os reclamantes, não é um trecho longo, mesmo assim, até agora, nenhuma providência foi tomada para resolver a situação.