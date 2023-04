Criminosos incendeiam casa de avó do líder do PCC na Baixada da Sobral

Uma residência foi atacada a tiros e alvo de incêndio criminoso na noite deste sábado, 15, na rua 2 de julho, no bairro Plácido de Castro, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco (AC).

Segundo informações da polícia, a casa que foi incendiada seria da avó do líder do PCC na Baixada da Sobral. Fontenele reside ao lado da casa da avó dele, o que pode ter causado confusão pelos rivais.

Ainda segundo a polícia, homens armados em motocicletas chegaram ao local e realizaram pelo menos dois disparos contra a residência e em seguida jogaram dois coquetéis molotov. A casa é de madeira e com isso o fogo se alastrou rapidamente, fazendo com que as chamas consumisse rapidamente os móveis e tudo que havia no interior do ambiente. A idosa e os moradores saíram ilesos desse incêndio.

Para não serem alcançados pelo fogo, parentes de Fontenele foram obrigados a sair de casa também e retiraram tudo que havia dentro da residência. No momento do ataque, o líder do PCC não estava no local.

Fontenele seria primo de Gleison Roberto Roberto da Cruz Juca, 22 anos, vulgo “Smith”, que na noite da última quarta-feira, 12, acabou trocando tiros com Luke Paulo de Aguiar Rosa, 27, na rua Dourado, no bairro Plácido de Castro, onde ambos ficaram feridos e deram entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb).

A guerra entre o PCC e o CV na região do bairro Plácido de Castro está a cada dia se acirrando mais, por causa de território para o tráfico de drogas. Nos últimos dias já foram registrados um homicídio, duas tentativas e uma residência incendiada, além dos tiroteios e confrontos diários.